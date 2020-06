Na plantáži v Holešově začal samosběr jahod, úroda je dobrá

Holešov (Kroměřížsko) - Na plantáži společnosti Vaklima v Holešově na Kroměřížsku, která patří mezi největší pěstitele jahod ve Zlínském kraji, ráno začal samosběr. Jahody z Holešova plní také tržnice v několika městech a obcích kraje. Letošní sezona začala o deset dní dříve než loni, jahod se urodilo dost, řekl ČTK jednatel společnosti Jaroslav Valenta.

"Úroda je docela hezká. Byly problémy s mrazy koncem dubna a začátkem května, to jsme přečkali. A v současné době máme vláhy víc, než jsme očekávali. Bylo předpovídáno meteorology, že bude sucho, tak to sucho momentálně nám nehrozí. Takže jahody nazrávají. Na to, že květen byl velmi chladný, tak sladkost jahod není špatná," uvedl Valenta. Očekává, že samosběr bude fungovat až do konce června.

Mezi dnešní první zákazníky patřili Jan a Zuzana ze Zlína. Samosběr si v Holešově vyzkoušeli poprvé. "Dozvěděli jsme se o něm z internetu. Z jahod uděláme marmeládu a ovocné knedlíky s tvarohem. Sbíráme je do čtyř košíků, do každého se vejdou tak tři kila. Jahody jsou krásné, i chuťově jsou super," řekl ČTK a Českému rozhlasu pár.

Vzhledem k pandemii nového typu koronaviru brigádnice dbají na to, aby mezi sebou lidé při sběru ovoce dodržovali rozestupy. U vstupu na plantáž je jim k dispozici také dezinfekce. Za příznivého počasí zavítají na plantáž i stovky zákazníků denně, především o víkendu. Obvykle na holešovské plantáži podle Valenty sklidí z hektaru mezi šesti až deseti tunami jahod ročně.

Společnost Vaklima letos pěstuje produkční jahody na 5,5 hektaru půdy. Na dalších více než dvou hektarech je nová výsadba, která zatím ovoce neplodí. Firma k pěstování jahod využívá moderní technologie včetně zavlažování a ochranných fólií.

Za kilogram jahod ze samosběru zaplatí zákazníci na začátku sezony 85 korun, stejně jako loni. Firma prodává jahody také na několika tržištích v kraji, kde stojí kilogram od 110 do 120 korun. K dostání jsou ve Zlíně a ve Fryštáku na Zlínsku, firma plánuje zahájit prodej i v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé si už nasbírané jahody mohou zakoupit i přímo na plantáži.