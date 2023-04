Na Pastrňáka je krásný pohled, shodli se Smejkal s Lencem

Plzeň - David Pastrňák svými kousky v NHL oslňuje nejen hokejové fanoušky, ale i parťáky z oboru. Reprezentační útočník Jiří Smejkal v rozhovoru s ČTK vyzdvihl, jak snadno vypadají góly kanonýra Bostonu v elitní soutěži. Loni mohl s obdivem sledovat Pastrňáka v akci coby jeho spoluhráč na mistrovství světa v Tampere.

"Někde jsem teď četl, že nebýt Connora McDavida, tak je 'Pasta' dost možná nejlepším hráčem světa, určitě jeden z těch úplně nejlepších. V noci na dnešek zase tři góly, je to neuvěřitelné. Když se vždycky ráno člověk podívá na sestřihy a vidí ty góly, jak se tím baví. Je na něm vidět, jak je šťastný, tak je to vážně krásný pohled. Určitě mu to moc přeju," uvedl Smejkal.

Právě za McDavidem je Pastrňák v této sezoně NHL druhým nejlepším střelcem. Kapitán Edmontonu předvádí fantastické výkony a výrazně posouvá své osobní rekordy, ale podobně si vede i havířovský rodák. Dosud bylo jeho maximem 48 branek z ročníku 2019/20, teď už jich má na kontě 60 a před sebou ještě dva zápasy základní části. Celkem zaokrouhlil počet branek v dlouhodobé fázi na 300.

Vedle toho, že táhne Boston, který lize jasně vládne a boří rekordy, přivádí Pastrňák do varu diváky - výstavními góly, krásnými akcemi, pojetím hry. V jeho podání přitom vše vypadá až neuvěřitelně snadno. "Přesně tak to je. Občas mi vážně přijde, jak kdyby tam proti němu byly jen kužely. A říkám, co tam v té NHL hraje za beky," prohlásil s nadsázkou a velkým úsměvem Smejkal. "Je to opravdu neuvěřitelné, co předvádí," dodal.

Líbí se mu přístup opory Bruins. "Jakoby si vůbec nepřipouštěl, že je to NHL. Mně to hrozně připomíná dobu, kdy jsem byl menší a hráli jsme s klukama venku na ulici hokej s tenisáky. Přijde mi, že přesně tak hraje 'Pasta' NHL. A vychází mu to. Musí to být skvělý pocit, když si to na takové úrovni můžete takhle užívat a jste přitom tak dominantní. Klobouk dolů," ocenil Smejkal.

"Ačkoliv se s Davidem neznám osobně, tak je to vážně nádherný a hrozně mu to přeju. Je krásný vidět českého hráče, který takhle hraje, padá mu to tam a je rozdílový oproti všem, navíc v NHL," připojil poklonu jiný útočník Radan Lenc.

Zatímco Lenc loni na MS scházel, Smejkal se s Pastrňákem v týmu potkal. Vývoj v NHL zatím příliš nenahrává tomu, že by se měla situace opakovat, protože Bruins si řekli o pozici hlavního favorita na zisk Stanley Cupu.

"Dobře si pamatuju, když jsem sledoval kluky ze střídačky a hráli přesilovku třeba s Němci ve čtvrtfinále. To jsem jen koukal s otevřenou pusou. Byl jsem zase jak malé dítě, když jsem koukal na televizi," vzpomínal Smejkal na souhru Pastrňáka s Davidem Krejčím, který se po roce stráveném v extraligové Olomouci vrátil úspěšně do týmu Bruins.

"Uvidíme, zda to zase vyjde, nebo ne, ale zrovna Boston je tentokrát tak našlápnutý, že to může celé vyhrát. Klukům moc přeju, aby došli co nejdál. Na druhou stranu bych byl rád, kdyby třeba zase přijeli a já na ně mohl koukat s otevřenou pusou ze střídačky," dodal s úsměvem Smejkal.