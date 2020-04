Na Ovčárně v Jeseníkách se opět rozjely vleky, je tam metr sněhu

Olomouc - Vyznavači lyžování se po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru mohou ode dneška opět vydat na svahy v nejvyšších partiích Jeseníků. Vleky dnes ráno po uvolnění opatření opět spustilo nejvýše položené lyžařské středisko v tuzemsku na Ovčárně. Nadšence, kteří museli lyže odložit kvůli nařízení vlády o uzavření lyžařských středisek v polovině března, dnes čekalo nádherné počasí a až dva metry přírodního sněhu na sjezdovkách. Provozovatelé areálu by chtěli udržet provoz za dodržení nařízení až do konce dubna.

"Otevřít jsme se rozhodli na základě uvolnění opatření ministerstvem zdravotnictví a usnesení vlády týkajícího se veřejných sportovišť. Jsme středisko, kde nástupní a výstupní stanice nejsou řešeny hromadně, jsou řešeny individuálně, a provozy jsou od sebe vzdáleny půl kilometru. Je to na svobodné vůli lidí, zda přijedou, či ne. Bereme to jako službu, puštění lidí na sportoviště," řekl dnes ČTK provozovatel areálu Josef Figura.

Provozovatel zároveň apeloval na návštěvníky, aby dodržovali potřebné rozestupy a na nástupišti vleků se pohybovali jen se zakrytými ústy a nosem. Podle informací ČTK dodržování rozestupů dnes dopoledne nebylo potřeba, na svazích se sešly jen dvě desítky lyžařů a na nástupišti byli jen jednotlivci. "Dnes jsme pustili vlek C. Jsme připraveni pustit všechny vleky, budeme je pouštět podle návštěvnosti tak, abychom byli schopni dodržet všechna nařízení a veškeré hygienické podmínky," řekl Figura.

Odměnou vytrvalcům dnes byly výborné sněhové podmínky, na sjezdovkách leží podle Figury přírodní sníh od 1,2 metru do 2,5 metru. Přivítalo je slunečné počasí, teplota kolem sedmi stupňů a výhled z nejvyšších partií hor až do vzdálenosti 50 kilometrů. "Dosud jsem nezažil, aby na Pradědu lyžovalo 15 lidí," pochvaloval si dnes nadšeně jeden z lyžařů.

Lyžařská střediska se v Jeseníkách uzavřela nařízením vlády kvůli hrozbě koronaviru 13. března. Sezona se jim tak většinou zkrátila zhruba o dva týdny. Sněhu byl v té době v některých areálech ještě dostatek, jejich provozovatelé tehdy plánovali, že lyžovat se bude až do konce března. Na Ovčárně by podle Figury hlavní sezona začala naopak až nyní, v době, kdy ostatní střediska zavírají. Provoz se tu budou snažit udržet až do konce dubna. "Lyžovat se bude ale regulovaně, sami máme zájem na tom, abychom tu regulaci zvládli," dodal.