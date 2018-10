Praha - Dav lidí dnes dopoledne čekal navzdory chladnému a deštivému počasí na znovuotevření hlavní budovy Národního muzea v Praze po více než třech letech oprav. Historická budova muzea na Václavském náměstí byla zatím otevřena částečně u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Až mezi únorem a březnem 2019 by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory muzea.

Budova dominující centru hlavního města byla opravována přes tři roky, ale uzavřena byla mnohem déle. I proto se dnes, ačkoli hustě pršelo a muzeum ještě není otevřené celé, zcela zaplnily před otevřením muzea schody u hlavního vchodu.

Přestože čas otevření byl 10:00, již v 07:30 čekalo v dešti prvních pět lidí. První z nich, Michal Piják přijel z Nymburka a vstával kvůli tomu v 06:00. ČTK řekl, že deštivé počasí ho neodradilo, na otevření muzea se těšil. Byl rád, že je ve frontě první a nechtěl kvůli tomu své místo opustit, aby se šel zahřát třeba do kavárny.

Lidé zatím v Národním muzeu uvidí část interiérů a dvě velké výstavy. Částečný provoz zahájí Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, mapující klíčové okamžiky 20. století. Poprvé jsou na ní pohromadě důležité dokumenty, které vznik a existenci republiky ovlivnily, jako Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda či vídeňská arbitráž. Výstava 2 x 100 pak představí 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomene 200. výročí založení instituce. Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce.