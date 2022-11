Na ostrově Bali začíná dvoudenní summit zemí G20, chybí Putin

Nusa Dua (Indonésie) - Na indonéském ostrově Bali dnes začíná dvoudenní summit největších světových ekonomik G20. Summitu se zúčastní prezidenti a premiéři téměř všech zemí skupiny, chybět naopak bude ruský prezident Vladimir Putin. Indonéské předsednictví chce jednání věnovat obnově globální ekonomiky po pandemii covidu-19 či klimatickým změnám, mezi hlavním tématy summitu bude zřejmě i válka na Ukrajině.

Summitu se zúčastní například americký prezident Joe Biden, čínský prezident Si Ťin-pching, britský premiér Rishi Sunak či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Putin za sebe poslal na summit ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Na Bali nepřijede ani brazilský prezident Jair Bolsonaro, který po porážce v prezidentských volbách z konce října téměř nevystupuje na veřejnosti. Pozvánku dostala Ukrajina, přestože není členem skupiny G20. Přes videopřenos promluví k účastníkům summitu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Konflikt na Ukrajině bude zřejmě jedním z hlavních bodů jednání, ačkoliv Moskva to odmítá. Západní diplomacie chtějí do konečného prohlášení zapracovat pasáž, která by odsoudila útok ruských vojsk na Ukrajinu. To mimo jiné ukáže sílu ruské diplomacie.

Ostrov Bali, jehož ekonomika stojí na turistickém ruchu, právě za pandemie zaznamenal výrazné hospodářské škody. Dalším stěžejním tématem vedle obnovy hospodářského růstu jsou klimatické změny a opatření na ochranu přírody. Země ze skupiny G20 představují zhruba tři čtvrtě emisí skleníkových plynů ve světě.

Dva dny summitu budou také příležitostí pro řadu bilaterálních jednání. Například čínský prezident má dnes v plánu schůzku s australským premiérem Anthonym Albanesem či francouzským prezidentem Macronem, který má na středu naplánováno jednání s indickým premiérem Naréndrou Módím. Americký prezident se poprvé osobně setká s novým britským premiérem Sunakem či s novou šéfkou italské vlády Giorgiou Meloniovou.

Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené státy, Turecko a Evropská unie. Přizvány jsou ale i další země či mezinárodní organizace.