Na oslavy 90 let Jawy v Týnci dorazily stovky motocyklů

Týnec nad Sázavou (Benešovsko) - Stovky motocyklů Jawa z různých období dorazily do výrobního závodu v Týnci nad Sázavou na Benešovsku na oslavy 90 let značky. Od založení v roce 1929 podnik vyrobil kolem 3,5 milionu motorek, řekl na setkání jednatel firmy František Hruška. Podle pořadatelů na akci dorazilo kolem 900 motocyklů Jawa, k vidění však byly i stroje jiných značek a také historické automobily Jawa.

Prostranství v areálu závodu a kolem něj dopoledne zaplnily davy lidí, řada návštěvníků využila možnost prohlédnout si výrobní prostory.

Jedním z účastníků byl i Jiří Ipser z Krupky na Teplicku, který přijel na upravené Jawě 350. ČTK řekl, že na motorkách jezdí roky a také je opravuje. "Jsem teď v penzi, tak už na to mám čas," dodal. Na stroji z roku 1949 s veteránskou značkou dnes urazil přes 130 kilometrů a v neděli ho čeká stejná cesta zpátky.

17.08.2019

Zakladatel Jawy František Janeček původně vyráběl především zbraně. Později koupil od německé firmy Wanderer licenci na výrobu motocyklů. Jejich značku složil z počátečních písmen svého příjmení a názvu německé firmy. Nejúspěšnějším érou Jawy bylo podle Hrušky období od konce 40. let minulého století do poloviny 60. let. "Svědky jsou všechny ty kývačky a všechny ty péráky a motocykly, které tady stojí okolo fabriky," uvedl.

Zároveň šlo podle něj o jedno z nejtěžších období továrny, protože Jawa po válce přišla o svou svéprávnost a byla podřízena Zbrojovce Brno. Samostatnost získala až počátkem 50. let, ale přišla o provozy v Týnci a Kvasinách. V roce 1963 pak při reorganizaci ztratila i nejmodernější závod v Praze na Pankráci, připomněl Hruška.

"To už bylo všechno pod heslem 'do socialismu nepojedeme na motorce, ale autem'. Od té doby se dá říct, že tato fabrika žila jenom z podstaty a byla víceméně třicet čtyřicet let pouze výrobcem motocyklů pro východní trhy," řekl jednatel. Dodal, že po rozpadu výrobního bloku v roce 1989 následovala složitá privatizace, kdy se mezi nápadníky vybíralo tak dlouho až nevěsta zůstala na ocet. Změnu podle něj přinesl rok 1996, kdy do Jawy vstoupil prostřednictvím Jihostroje Velešín současný majitel Jiří Gerle. Hruška poukázal na to, že vlastník po roce 2012 výrazně investoval do rekonstrukce areálu.

Jawa v současnosti prodává dvě řady motocyklů, a to Jawa 350 a 660. Další motocykly vyrábí v licenční dohodě indická společnost Mahindra. Podle výroční zprávy loni firma s 94 zaměstnanci utržila téměř 125 milionů korun, meziročně o pět procent více.