Na ošetřovné se ve 2. čtvrtletí vydalo meziročně 15krát víc

Praha - Na ošetřovné se letos ve druhém čtvrtletí, kdy zůstaly kvůli koronaviru zavřené školy, většina školek či stacionáře, vydalo asi 7,06 miliardy korun. Je to zhruba patnáctkrát víc než za druhé čtvrtletí minulého roku. Výrazně se částky zvedly hlavně v květnu a červnu. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách za jednotlivé měsíce.

Česko bylo kvůli koronavirové nákaze v nouzovém stavu od 12. března do 17. května. Školy se uzavřely 11. března. Mimo provoz zůstala i většina mateřských škol. O pár dnů později musely přestat fungovat i stacionáře a další sociální služby pro lidi s handicapem a seniory.

Ošetřovné může pobírat většina zaměstnanců s nemocenským pojištěním. Na nemocné dítě do deseti let či na jiného člena rodiny jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) z pojistného vyplácí 60 procent denního základu příjmu nejvýš po devět dnů, samoživitelům pak až 16 dnů na školáka do 16 let. Vláda prosadila možnost zůstat na ošetřovném do konce června s dětmi do 13 let či s jinými potřebnými členy rodiny, od dubna se dávka zvýšila na 80 procent základu příjmu.

Podle zpráv o vyplacených dávkách za jednotlivé měsíce se "do výdajů významným způsobem promítla výplata ošetřovného poskytovaného z důvodu uzavření škol a jiných zařízení". Letos v březnu se z nemocenského pojištění lidem na ošetřovném poslalo 283 milionů korun. O rok dřív to bylo 222,4 milionu. V dubnu vydaná suma stoupla na 690,6 milionu. Meziročně se zvedla o víc než půl miliardy. Květnová částka dosáhla 2,44 miliardy korun. Loni v květnu činila asi 154,7 milionu, tedy téměř šestnáctkrát méně. V červnu se výdaje dostaly na 3,93 miliardy korun. Loni se vydalo 131,6 milionu. Meziročně se tak červnové výdaje zvýšily zhruba třicetkrát. Za letošní první pololetí se na ošetřovném vyplatilo celkem 7,68 miliardy korun. Loni to bylo 1,02 miliardy.

Ministerstvo práce zveřejnilo počty žádostí o ošetřovné a počty "zpracovaných dávek" v jednotlivých měsících. Z těchto statistik ale není jasné, kolik zaměstnancům zůstalo na ošetřovném s potomky kvůli uzavřeným školám či s jinými členy rodiny kvůli přerušenému provozu sociálních služeb.

Sociální správa dostala podle ministerstva od 12. března do konce měsíce kvůli uzavřeným školám 13.100 žádostí o ošetřovné. V dubnu obdržel úřad 158.700 žádostí rodičů školáků a předškoláků, v květnu 80.800, v červnu 48.300 a v červenci 11.500. V březnu správa zpracovala 76.200 ošetřovných, v dubnu 151.200, v květnu 231.800, v červnu 257.400 a v červenci 146.400.

Nastavení ošetřovného už dřív kritizovali zástupci zaměstnavatelů. Stěžovali si na to, že některým rodičům scházela motivace vrátit se do zaměstnání, když se dávka blížila čisté mzdě a nebylo nutné dítě do školy do konce školního roku posílat. Experti na sociální problematiku a odboráři naopak prodloužení a navýšení ošetřovného chválili, podle nich zabránilo propadu příjmu rodin.

Výdaje na ošetřovné v jednotlivých měsících první pololetí loni a letos v miliardách korun:

2019 2020 Leden 0,16 0,15 Únor 0,18 0,19 Březen 0,22 0,28 Duben 0,17 0,69 Květen 0,15 2,44 Červen 0,13 3,92

* částky jsou zaokrouhleny

Zdroj: ministerstvo práce, Informace o vyplacených dávkách