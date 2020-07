Na Orlickoústecku jely dva vlaky proti sobě, zastavily včas

Jablonné nad Orlicí (Orlickoústecko) - Vlak společnosti Leo Express u Jablonného nad Orlicí na Orlickoústecku dnes ráno projel na červenou a vjel do cesty jiné soupravě stejného dopravce. Oba vlaky zastavily 500 metrů od sebe. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a zřejmě nevznikla ani hmotná škoda. Provoz na trati z Ústí nad Orlicí do Králík je přerušený, mezi Letohradem a Lichkovem jezdí náhradní autobusy. Věc vyšetřuje Drážní inspekce.

Mimořádná událost, na niž upozornil server zdopravy, se stala kolem 7:00 u stanice Jablonné nad Orlicí. Strojvůdce motorového osobního vlaku projel návěstidlo zakazující jízdu a vjel do vlakové cesty pro osobní vlak jedoucí v opačném směru z Ústí nad Orlicí."Automaticky se přestavělo na červenou návěstidlo pro protijedoucí vlak, oba strojvedoucí začali brzdit a zastavili," uvedl Drápal. Vlaky podle něj zastavily 508 metrů od sebe.

Leo Express provozuje osobní dopravu na trati od poloviny loňského prosince na objednávku Pardubického kraje. "I když tato událost neměla žádné následky a vlaky se k sobě reálně nepřiblížily, nařídíme mimořádné přezkoušení všech strojvedoucích Leo Express," uvedl na dotaz ČTK mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Dodal, že strojvedoucí vlaku jedoucího z Králík do Ústí nevyčkal v Jablonném nad Orlicí na křižování s vlakem v opačné směru a odjel proti návěsti stůj. V tu chvíli přenastavil výhybku a dostal se na špatnou kolej, ale zareagoval a vlak zastavil. Strojvedoucí protijedoucího vlaku rovněž zabrzdil na pokyn návěstidla. Vlak, který projel návěstidlo stůj, zastavil po 40 metrech. "Vlaky se k sobě tedy reálně nepřiblížily a nehrozilo žádné nebezpečí pro cestující, nebylo třeba ani prudčeji brzdit," uvedl Sedlařík. Doplnil, že strojvedoucí, který pochybil, nastoupil na směnu po 48 hodinách odpočinku a dodržení všech dalších zákonných požadavků.

V každém vlaku bylo osm cestujících, kteří museli vystoupit. Spoje v úseku Ústí nad Orlicí - Letohrad - Ústí nad Orlicí jezdí podle Sedlaříka včas a bez omezení. Za úsekem s náhradní autobusovou dopravou Lichkov - Moravský Karlov lze očekávat zpoždění vlaků asi deset až 20 minut. Plné zprovoznění trati se dá očekávat okolo 11:00.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) na svém facebookovém profilu uvedl, že kraj bude žádat vysvětlení od dopravce a chce se seznámit i se zprávou Drážní inspekce. "Projet červenou je v uplynulých dnech poměrně častou chybou. A jde zjevně o selhání lidského faktoru," uvedl hejtman.

Na české železnici se letos v červenci stalo už několik incidentů, některé měly tragické následky. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém 7. července zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. O tři dny později se u pražských Běchovic srazil rychlík s osobním vlakem bez cestujících. Několik vagonů vykolejilo, nikdo nebyl nikdo zraněn. Jednu oběť si naopak vyžádal náraz osobního vlaku do poštovního u Českého Brodu 14. července. Při nárazu zemřel strojvůdce osobního vlaku, který pravděpodobně projel návěstidlo na červenou. Zvýšit bezpečnost na železnici má nová stálá komise, která byla nedávno založena.