Na opoziční demonstraci ve Varšavě byl podle radnice milion lidí

Varšava/Katovice - V centru Varšavy se sešla protivládní demonstrace, které se podle varšavské radnice v jednu chvíli účastnil zhruba milion lidí a která se tak stala největší demonstrací v historii polského hlavního města. "Pochod milionu srdcí" svolal dva týdny před volbami opoziční vůdce Donald Tusk z liberální Občanské platformy (PO). Vládní nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) uspořádala vlastní masovou předvolební akci v Katovicích, které dominovala kritika na adresu Tuska.

Fotogalerie

"Když vidím ty statisíce usměvavých tváří, cítím, že se blíží rozhodující okamžik v dějinách naší země," prohlásil expremiér a bývalý předseda Evropské rady při zahájení pochodu v hlavním městě. "Je to naprosto největší demonstrace v historii Varšavy," řekla AFP mluvčí varšavské radnice Monika Beuthová.

Veřejnoprávní televize TVP, která se podle nezávislých pozorovatelů stala za vlády PiS hlásnou troubou vlády, s odkazem na policii účast na varšavské demonstraci odhadla přibližně na 100.000 lidí. Odhad zpravodajského serveru Onet.pl činí 600.000 až 800.000 lidí.

Opozice doufá, že se dnešní pochod stane největším za poslední desítky let a povzbudí voliče k účasti na volbách. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že PiS by mohla zvítězit, ale vzhledem k nespokojenosti některých občanů s rostoucími životními náklady a k obavám z oslabení demokratických kontrol a rovnováhy by mohla mít potíže s vytvořením většiny. K dnešní demonstraci se připojila také strana Nová Levice. Naopak pravostředové opoziční uskupení Třetí cesta, které zčásti bojuje o podobné voliče jako PO, se rozhodlo na manifestaci nepodílet.

"Přichází velká změna. Je to znamení znovuzrození Polska," řekl Tusk davům shromážděným v centru metropole. Prohlásil, že PiS by mohla usilovat o vystoupení Polska z Evropské unie, což ovšem tato strana popírá, a volby označil za klíčové pro práva menšin a žen.

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski v projevu na shromáždění řekl, že dnešní akce je pochodem za vítězství ve volbách 15. října a pochodem za zcela nové Polsko. "Plni odvahy a odhodlání jdeme vstříc budoucnosti, vstříc Polsku, které je tolerantní, rozmanité, evropské a usměvavé," řekl Trzaskowski.

Na opoziční akci mnoho lidí mávalo polskými vlajkami a vlajkami EU. "Chci být svobodná, chci být v EU, chci mít právo rozhodovat, chci mít svobodné soudy," řekla agentuře Reuters Hanna Chaciewiczová, 59letá zubařka z Otwocku, města u Varšavy. Někteří nesli transparenty s nápisy "PiSexit" nebo "Kočka může zůstat", které odkazovaly na domácího mazlíčka vůdce PiS Jaroslawa Kaczyńského.

PiS, která je u moci od roku 2015, v kampani slibovala, že udrží migranty mimo Polsko, což je podle ní klíčové pro národní bezpečnost. Chce také pokračovat ve vyplácení peněz rodinám a starším lidem. Na její dnešní programový sjezd v Katovicích se za masivní účasti veřejnosti sjelo mnoho členů vlády. V zaplněné hale pro přibližně 10.000 lidí vystoupil mimo jiné ministr obrany Mariusz Blaszczak, který ujistil, že Polsko je v bezpečí.

Přišel i polský vicepremiér a de facto nejmocnější politický představitel Kaczyński. Podle stancie TVN řekl, že v nadcházejících volbách jde o to, aby se nevrátil "Tuskův systém" rozkrádání státu. Tuska rovněž obvinil, že v době své vlády ohrozil polskou bezpečnost omezením prostředků pro armádu a polskou politiku podřídil Německu a prostřednictvím Berlína také Rusku.

Polský premiér Mateusz Morawiecki na akci v Katovicích podle agentury PAP přislíbil, že pokud PiS zůstane u moci, bude průměrná mzda v zemi do čtyř let činit 10.000 zlotých (zhruba 53.000 Kč) ze současných přibližně 7000 zlotých. Dále obvinil Tuska, že chtěl do Polska umístit "desítky tisíc migrantů" a učinit ze země "druhou Lampedusu" - italský ostrov, který se stal symbolem přílivu migrantů do Evropy. Hlasování podle Morawieckého rozhodne o tom, zda se naplní Kaczyńského "polská vize", nebo Tuskova "německá vize".