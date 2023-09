Na Olympijském festivalu v Mostě se představí rekordní počet sportovních svazů

Most - Na Olympijský festival ode dneška láká návštěvníky obří nápis u jezera Most. Zájem o účast projevilo na 50 sportovních svazů, což je nejvíce v historii. Novinářům to řekl místopředseda Českého olympijského výboru (ČOV) Libor Varhaník. U jezera vznikne stanové městečko, na vodě postaví město nové molo v podobě olympijských kruhů. Letní olympijské hry se uskuteční příští rok v Paříži.

Fotogalerie

Cílem olympijského výboru je nyní podle Varhaníka seznámit širokou veřejnost s lokalitou. Dnes se u jezera natáčí spoty, další už vytvořila radnice a zveřejnila je na sociálních sítích. Pro dopravu k jezeru pořídilo město dvoupatrový autobus, který zdobí fotografie někdejšího úspěšného veslaře Ondřeje Synka. "Máme i druhého ambasadora, kterým bude jedna ze sportovních legend. Jméno brzy prozradíme," řekla ČTK Naďa Černá z ČOV.

Prohlédnout si mohou zájemci dva typy stanů, které v době festivalu u jezera budou. "Zatím jich máme 50, menší pro dva lidi a větší až pro pět osob, od listopadu spustíme rezervaci ubytování," uvedla Černá. Město má podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) ubytovacích kapacit dostatek. "Most si zažívá příliv návštěvníků v době velkých akcí na autodromu. Letos mistrovství světa superbiků navštívilo přes 50.000 lidí. Kapacitně jsme připraveni," uvedl.

Český olympijský výbor garantoval městu exkluzivitu, tedy že bude jediné, kde v době letní olympiády v Paříži takový festival bude. Pracovní rozpočet na akci byl podle Varhaníka 70 milionů korun. Ústecký kraj schválil dotaci 18 milionů korun, město dalo z rozpočtu 12 milionů korun. Velkou měrou přispívají na festivaly partneři ČOV a jednotlivé svazy.

Organizaci má na starosti ČOV, město pokračuje v dalších investicích. "Rádi bychom postavili nové molo ve tvaru olympijských kruhů, v rozpočtu na to máme na příští rok deset milionů korun," uvedl Hrvol. Rozšiřuje se zázemí v okolí jezera. "Otestovali jsme na městských slavnostech nové parkovací plochy u kostelního hřbitova, kde město postavilo za 1,5 milionu korun místa pro více než 700 automobilů. Odtud by svozový autobus vozil návštěvníky festivalu k jezeru," uvedl primátor.

Některá sportoviště u jezera zůstanou i po festivalu. Jisté je to v případě skateparku a beachvolejbalového hřiště. "Bude to skvělá věc, protože stávající skatepark je dosti zastaralý. Pokud bude zastřešený, může to přivést k tomu sportu mnoho mladých," uvedl mostecký rodák David Luu, jedna z nadějí českého skateboardingu.

Festival může podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta spustit vlnu zájmu o Most a okolí. "To se stalo v případě Lipna a tady je potenciál velký, a to mimo jiné díky blízkosti Německa. Chemnitz bude v roce 2025 evropským městem kultury a turisté mohou při té příležitost zamířit i do Mostu, o kterém se mohou díky Olympijskému festivalu dozvědět," uvedl Herget.

Výhodou akce je, že není žádný časový posun mezi Paříží a Českou republikou. Organizátoři proto věří, že fandit přijede k jezeru Most každý milovník sportu. Festival potrvá 17 dní, a to od 26. července do 11. srpna 2024. Fungovat zde bude také olympijský dům a zóna pro fanoušky, kde budou sledovat přímé přenosy ze zahájení a ukončení her i jednotlivé závody. Areál bude otevřený denně od 09:00 do 19:00, v pátek a sobotu do 21:00.