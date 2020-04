Na Olomoucku skončí testovací studie o den dříve, tedy v pátek

Olomouc - V Olomouci, v Litovli i v Uničově kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve. Lidé objednaní v rezervačním systému na sobotu se mohou přijít otestovat jakýkoliv den v týdnu, řekl dnes ČTK Peter Vanek z Ústavu molekulární a translační medicíny. Mimo rezervace bude přijímat zájemce již jen Olomouc, a to mladé lidi ve věku od 18 do 39 let. V Olomouci zbývá otestovat 818 ze 4000 lidí, v Litovli i v Uničově necelých sto z 1250 zájemců, uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

"V Uničově a v Litovli se budou brát už jen registrovaní lidé. V Olomouci budeme brát registrované a kohortu ve věku 18 až 39 let. Studie skončí ve všech třech městech o den dříve, místo soboty tedy v pátek večer. Lidé objednaní na sobotu mohou ode dneška do pátku kdykoliv volně přicházet," uvedl Peter Vanek.

Testovací studii odborníci ukončí o den dříve díky velkému zájmu dobrovolníků ale i díky práci zdravotníků, kteří zájemce testují podstatně rychleji, než se původně očekávalo. V Olomouci se původně plánovalo s kapacitou 400 lidí denně, od pátku však testy zdravotníci provádějí na dvou odběrových místech zhruba 800 lidem denně. Z čísel vyplývá, že mimo rezervační systém, který byl v kraji spuštěn dva dny před zahájením testovací studie, přicházejí především senioři. Odborníci původně uváděli, že v této věkové kategorii chybí v krajském městě až 500 lidí, podle ÚZIS však ve věku od 60 do 89 let byla již vyšetřeno všech tisíc požadovaných seniorů.

Podobná situace je i v Litovli a Uničově, kde se počítalo s 200 testovanými denně. V Litovli od pátku do pondělních 18:00 prošlo testy 1161 lidí, zbývá tedy otestovat posledních 89 zájemců. Věkové kategorie střední a starší generace jsou zde již naplněny, zdravotníkům chybějí mladí lidé ve věku od 18 do 39 let, kteří doplní potřebný reprezentativní vzorek. V Uničově zbývá otestovat posledních 98 lidí z původně očekávaných 1250. Tam je již naplněna kategorie ve věku od 40 do 59 let.

Na Olomoucku by mělo být testováno dohromady téměř 7000 lidí. "Co do krajů nabíráme největší počet vzorků v České republice. Hlavním cílem je identifikovat, jaké procento lidí má protilátky proti tomuto novému koronaviru a zda tito lidé jsou v dané chvíli nositelem patogenu, či nikoliv," uvedl již dříve ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch. V celém Česku bude testováno zhruba 27.000 lidí z vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Kromě Olomoucka se testuje v Praze, Brně a Litoměřicích.