Na Olomoucku se navýší testovací kapacita o dalších až 4000 míst

Olomouc - V Olomouckém kraji se zvýší původně plánovaná kapacita v testovací studii z původních 6500 až o 4000 dalších míst, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Eva Knajblová. Hejtmanství se navýšení kapacity podařilo domluvit po dohodě s dalšími účastníky projektu. Reagovalo tak na enormní zájem dobrovolníků, který studii provází. V kraji se mohou lidé nechat testovat na odběrových místech v Olomouci, Litovli a v Uničově.

Rozšíření kapacity ve studii zaměřené na zjištění úrovně kolektivní imunity vůči onemocnění covid-19 zajistil pro obyvatele Olomouckého kraje hejtman Ladislav Okleštěk ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, Univerzitou Palackého a olomouckou Fakultní nemocnicí. "Slíbil jsem, že se zasadím o to, aby v regionu bylo otestováno co největší množství lidí. Po dohodě s dalšími účastníky celého projektu se záměr podařilo realizovat. Teď uvidíme, jestli zájem obyvatel i dál potrvá," uvedl Okleštěk (ANO).

Zájem lidí o testování kolektivní imunity překvapil organizátory hned na počátku. Dvě hodiny po spuštění registrace bylo obsazeno všech 4000 míst v Olomouci, ještě téhož dne se zaplnila i místa pro Litovel a Uničov, kde se původně počítalo s kapacitou 2500 míst. Na všech těch místech kvůli naplnění kapacity skončí testovací studie v pátek, tedy o den dříve. Lidé objednaní v rezervačním systému na sobotu se mohou přijít otestovat jakýkoliv den v týdnu, řekl dnes ČTK Peter Vanek z Ústavu molekulární a translační medicíny. Mimo rezervace přijímá ode dneška zájemce již jen Olomouc, a to mladé lidi ve věku od 18 do 39 let.

Na Olomoucku by mělo být testováno dohromady téměř 7000 lidí. "Co do krajů nabíráme největší počet vzorků v České republice. Hlavním cílem je identifikovat, jaké procento lidí má protilátky proti tomuto novému koronaviru a zda tito lidé jsou v dané chvíli nositelem patogenu, či nikoliv," uvedl již dříve ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch. V celém Česku bude testováno zhruba 27.000 lidí z vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Kromě Olomoucka se testuje v Praze, Brně a Litoměřicích.