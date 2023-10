Na OH 2028 v Los Angeles přidali pořadatelé pět sportů včetně lakrosu a squashe

Bombaj - Na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles budou i kriket, flag fotbal (bezkontaktní verze amerického fotbalu), baseball pro muže a softbal pro ženy, lakros a squash. Návrh pořadatelů, kteří mají právo požádat o zařazení několika sportů, dnes na zasedání v Bombaji schválil Mezinárodní olympijský výbor (MOV).

O pětici navrhovaných sportů, protože baseball a softbal se berou jako jeden, hlasovali členové MOV v jednom balíčku. Proti byli dva z 90 delegátů. "Chceme, aby LA 2028 bylo odrazovým můstkem pro všech našich pět sportů," řekl členům MOV předseda organizačního výboru Casey Wasserman.

Pořadatelská volba znamená jen jednorázové, nikoliv trvalé zařazení do programu. Baseball a softbal se na OH vrátí po sedmi letech, po absenci v letech 2012 a 2016 si je vybrali pořadatelé her v Tokiu, ale za rok v Paříži nebudou. Na turnaji v Los Angeles by měli hrát i profesionálové z MLB.

Lakros a kriket patřily do olympijského programu před více než 100 lety. Turnaj v lakrosu se uskutečnil na OH v letech 1904 a 1908, za pět let se bude soutěžit v jeho variantě v šesti hráčích. Kriket se hrál jen v roce 1900. Jeho návrat v kratším formátu by mohl zvýšit hodnotu vysílacích práv v Indii o více než 100 milionů dolarů (přes 2,3 miliardy korun). Právě v Indii je tento sport velmi populární.

Olympijská premiéra za pět let čeká flag fotbal, kde se očekává účast hráčů z elitní soutěže klasického amerického fotbalu NFL, a squash. Naopak místo nezbylo na breakdance, který bude mít olympijskou premiéru za rok v Paříži.