Na obloze se má objevit kometa, kterou šlo naposledy sledovat před 50.000 lety

Londýn - Pouhým okem by ze Země mohla být brzy viditelná kometa, kterou bylo ze Země naposledy možné na sledovat před 50.000 lety, kdy ještě žili neandrtálci. Informují o tom britská média a časopis Newsweek. Malé těleso pojmenované C/2022 E3 (ZTF) se nyní nachází asi 161 milionů kilometrů od zeměkoule a k planetě se nejvíce přiblíží na začátku února, kdy bude prolétat ve vzdálenosti asi 42 milionů kilometrů od ní.

Jakmile se kometa C/2022 E3 (ZTF) přiblíží k Zemi, může být za velmi dobrých podmínek viditelná pouhým okem už ve druhé polovině ledna, řekl časopisu Newsweek zástupce ředitele Královské astronomické společnosti Robert Massey.

Podle současných odhadů by měla v době přiblížení k Zemi dosáhnout alespoň 6. hvězdné velikosti, což je veličina udávající jasnost objektu na obloze. Podle Newsweeku je 6. hvězdná velikost zhruba hranice, při níž je vesmírný objekt schopno spatřit lidské oko.

Jasnost komet je však velmi těžké předpovědět - je možné, že nebude viditelná vůbec, anebo bude zářit jasněji, než se očekává, upozornila astronomka z britské Královské observatoře v Greenwich Tania de Salesová Marquesová.

Pokud jsou však současné předpovědi správné, bude C/2022 E3 (ZTF) první kometou viditelnou pouhým okem od doby, kdy v roce 2020 předvedla na obloze velkolepé představení kometa NEOWISE, píše Newsweek. Astronomové podle něj nicméně očekávají, že C/2022 E3 (ZTF) bude méně působivá.

Jakmile proletí kolem Země, bude se vzdalovat od Slunce a vnitřní Sluneční soustavy. Její další pouť zůstává do určité míry záhadou. "Zatím nemáme odhad, jak daleko se od Země dostane - odhady se liší - ale pokud se vrátí, nebude to dříve než za 50.000 let," domnívá se další astronomka z Královské observatoře v Greenwich Jessica Leeová.

Přestože astronomové objevili kometu C/2022 E3 (ZTF) teprve letos, objekt se podle Leeové zformoval spolu se zbytkem sluneční soustavy přibližně před 4,6 miliardami let. Podle webu The Independent ho naposledy ze Země bylo možné na noční obloze sledovat před 50.000 lety, kdy planetu obývali ještě i neandrtálci.

Britská média zároveň upozorňují, že kometa známá též pod kratším názvem E3, je už nyní viditelná pomocí teleskopů, pokud je tedy jasná obloha. Od druhé poloviny ledna by mohla být viditelná i bez pomůcek.