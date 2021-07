Na objízdných trasách uzavřené D1 se dnes kolony netvoří, situace je klidná

Kaliště (u Prahy ) - Na objízdných trasách dálnice D1, která je uzavřená kvůli demolici mostu mezi Mirošovicemi a Ostředkem, se dnes kolony netvoří, situace je zatím klidná. Provoz na dálnici by měl být obnoven po 48 hodinách dnes ve 20:00, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

V neděli se na objízdných trasách ve Středočeském kraji kolony tvořily. Podle policie je způsobovali neukáznění řidiči kamionů, kteří se snažili uzavírku objet po trase, která byla stanovená pouze pro osobní auta. Vozidla do 12 tun sjíždějí u Mirošovic, jedou přes Benešov, Soběhrdy, Kozmice a najíždí zpět u Ostředku. Nákladní vozidla nad 12 tun mají trasu delší. Ve směru na Prahu na ni najíždí už u Humpolce na 90. kilometru, dále jedou po silnici I/19 na Tábor, dálnici D3, silnici I/3 a na D1 najíždějí u Mirošovic. Stejná trasa je i v opačném směru.

Bourá se most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky je vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.