Na nový byt o rozloze 70 m2 vydělává Pražan v průměru 13,9 roku

Praha - Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 13,9 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group, jejíž výsledky dnes zveřejnila na on-line konferenci. Jde o údaje na konci třetího čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. Před rokem to bylo 14,1 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

Při regionálním srovnání za Prahou následují Bratislava (11,9 roku), Mnichov (11,8 roku), Vídeň (8,7 roku), Varšava (8,5 roku) a Berlín (osm let). "V Mnichově potřebují na koupi průměrného nového bytu o dvě roční mzdy méně, ve Vídni dokonce o pět. Tam se totiž nová výstavba povoluje mnohem rychleji než u nás. V Mnichově nebo Vídni se v přepočtu na tisíc obyvatel dlouhodobě povoluje dvakrát až třikrát tolik bytů než v Praze," uvedl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Podle analýzy Central Group úřady za posledních pět let v Praze povolily 3,4 bytu na 1000 obyvatel. Z vybraných měst v regionu to bylo výrazně nejméně. Následují Berlín (6,5 bytu), Mnichov (7,5 bytu), Bratislava (8,4 bytu), Vídeň (8,7 bytu) a Varšava (13,1 bytu).

K meziročnímu zvýšení dostupnosti bydlení o 0,2 procentního bodu podle Kunovského přispělo to, že mzdy rostly proti cenám bytů o něco rychleji. Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních vzrostla meziročně o 4,6 procenta na 7,95 milionu korun. U průměrné mzdy Central Group vychází z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich byla na konci září průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 48.052 korun. To je o 6,2 procenta více než před rokem.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci září meziročně vzrostla o 3,2 procenta na 110.117 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 98 procent. Jednou z hlavních příčin vysokých cen je podle odborníků nízká nabídka. Jako další příčiny zdražování odborníci zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

"Předpokládáme, že v příštím roce by měly ceny nových bytů stagnovat. Dílčím způsobem mohou zlevnit pouze předražené projekty na špatných místech. V Praze se totiž nových bytů povoluje stále nedostatek. Loni se sice po dlouhé době povolilo přes pět tisíc bytů v bytových domech, ale potřeba je minimálně dvojnásobná. Letos navíc počet povolení opět dramaticky klesl," doplnil Kunovský.

Vliv současné krize je podle něj patrný na struktuře poptávky. Podstatně ubylo zahraničních kupujících a také nákupů bytů za účelem jejich krátkodobého pronájmu v širším centru Prahy. "Na druhé straně ale stejně tak vzrostl počet kupujících, kteří hledají bezpečnou investici v nejisté době a chtějí své úspory výhodně uložit a ochránit je před možnou vyšší inflací a devalvací české koruny," dodal Kunovský.

Počet ročních platů potřebných ke koupi průměrného bytu v Praze (70 m2):

Období Počet ročních platů 3. čtvrtletí 2014 9,9 1. čtvrtletí 2015 10,1 3. čtvrtletí 2015 10,1 1. čtvrtletí 2016 10,2 3. čtvrtletí 2016 11,1 1. čtvrtletí 2017 12,7 3. čtvrtletí 2017 12,7 1. čtvrtletí 2018 13,8 3. čtvrtletí 2018 14,2 1, čtvrtletí 2019 14,6 3. čtvrtletí 2019 14,1 1. čtvrtletí 2020 14,2 3. čtvrtletí 2020 13,9

Zdroj: Central Group