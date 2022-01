Na novoroční ohňostroj v Ústí nad Labem se přišly podívat stovky lidí

Ústí nad Labem - Na novoroční ohňostroj do centra Ústí nad Labem se přišly podívat stovky lidí, zjistila na místě ČTK. Tentokrát ho město odpálilo z vrchu zámečku Větruše, aby ho mohlo vidět víc lidí i ze vzdálenějších koutů města. Hotel s restaurací se tyčí nad městem, je tak vidět nejen z centra, ale také například ze Střekova, Krásného Března nebo ze Severní Terasy. Světelná show trvala deset minut a lidé si k ní mohli naladit i místní rádio, které odvysílalo odpočet i doprovodnou hudbu.

Město akci k oslavě příchodu nového roku připravilo tak, aby se lidé neshlukovali, a proto bylo parkování u zámečku omezeno. Davy lidí však postávaly podél Labe na střekovské straně i naproti v prostoru za nádražím. Část lidí ohňostroj sledovala z Benešova mostu.

Kromě městské hromadné dopravy využila řada lidí také auta, plno tak bylo třeba na běžně poloprázdném parkovišti pod nádražím. Žádné prázdné místo nezbylo ani u cyklostezky směrem do Brné. V úzkých ulicích se mnohdy tvořily krátké kolony, na provoz i pohyb lidí však dohlíželi jak policisté, tak strážníci.

Na novoroční ohňostroj se přišel podívat také Martin z Brna, jenž je v Ústí u své partnerky. "Mně se to líbilo moc, měli to hezky vymyšlené. Na začátku to bylo pomalejší a potom se to pořádně rozjelo," popsal své pocity z akce. Jeho partnerka Nikola uvedla, že se jí ohňostroj také líbil, přála by si však být přímo u odpalování.

Poslední den v roce rozzářil oblohu ohňostroj v Mostě. Uskutečnil se na hradě Hněvín. Odpočet i hudba k ohňostroji byla vysílána online prostřednictvím youtube kanálu města na webových stránkách, facebooku a velkoplošné obrazovce, stejně tak vstup s moderátorem Petrem Říbalem. Plánovaný silvestrovský program ale město zrušilo.