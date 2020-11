Na novém albu pracují Tata Bojs s konceptem jedniček a nul

Praha - Na nové desce, která vyjde 27. listopadu, pracují členové skupiny Tata Bojs v různých významech i souvislostech s konceptem jedniček a nul. V pořadí desátá nahrávka pražské kapely dostala název Jedna nula. Název se promítl také do obalu, na němž jsou členové kapely za použití moderních digitálních technologií a pomocí scanneru převedeni na "jedničky a nuly". Vizuální ztvárnění alba vychází z tématu písničky Vlastní brácha, která je o genetickém inženýrství a částečně o samotě. V rozhovoru s ČTK to uvedl bubeník, zpěvák a výtvarník Milan Cais.

"Tentokrát jsme se s tím názvem lopotili, protože těch variant jsme měli strašnou spoustu. Nakonec nám vylezlo tohle. Nula může být nic nebo to, co předchází všemu. I když jsou jednička a nula v číselné řadě hned za sebou, je mezi nimi propastný rozdíl. Těch rovin jedna nula je vícero," uvedl autor obalu Cais.

Nové album Jedna nula avizovaly singly Zvony a Kraftwerk in Saint Tropez. Na desce je také skladba Minoritní, kterou fanoušci Tata Bojs už znají z koncertů. "Gros textu není v tomto případě refrén, ale slogan, který uzavírá každou sloku: 'většina z nás se někdy ocitne v menšině'. Je to celkem lapidární, skoro až banální sdělení, ale na druhou stranu naprosto pravdivé. Až matematicky. Někdy si říkám, že čím více nezpochybnitelných pravdivých výroků, tím méně hatemailů," podotkl baskytarista Marek Huňát alias Mardoša.

Další skladba Tajemství, ve které se jako host objevuje Emma Smetana, může pamětníkům připomenou slavný duet Serga Gainsbourga a Jane Birkinové Je t'aime moi non plus. "Tajemství je hodně intimní písnička, která ze mě vypadla, ani nevím jak. Od té chvíle, co jsem klukům poprvé pustil demáč, neprošla už žádným aranžérským zemětřesením, což se nám moc nestává. Více méně zůstala ve verzi, jak byla nahozená. Od začátku se mi tam motala francouzština, která tomu dodává podle mě ještě víc 'tajemství'. Z té atmosféry cítím retro nádech a hodně jsem u toho myslel na "Gainsbourgovské duety". Myslím, že Emma to pochopila výborně," uvedl Cais.

Nové skladby chce kapela prezentovat naživo při plánovaném turné, které by mělo začít 5. února příštího roku v Brně. Výpravné show a křest pak Tata Bojs chystají 31. března v pražském O2 Universum.

"Situace je vzhledem k současným okolnostem velmi nejistá, a proto budeme o tom, zda plánované turné nakonec vůbec proběhne, případně v jakém rozsahu nebo zda bude přesunuto na pozdější termín, včas informovat prostřednictvím našeho webu nebo facebooku," vzkázala skupina.

Tata Bojs na konci 80. let začínali jako školáci z Hanspaulky. Získali devětkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B. Skupina v posledních letech vydávala svá starší alba Futuretro, Nanoalbum a Biorytmy na vinylu. Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým i s baletem.