Na některých univerzitách studenti ode dneška stávkují za klima

Praha/Brno - Na některých univerzitách v Česku ode dneška studenti stávkují za klima. Zdůvodňují to tím, že vláda podle nich dostatečně neřeší klimatickou krizi, zvyšující se ceny energií a narůstající společenské nerovnosti. Do stávky se zapojili studenti z vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni. ČTK to sdělili organizátoři z hnutí Univerzity za klima.

Fotogalerie

V Praze se dnes před polednem na náměstí Jana Palacha sešlo asi 80 studentů. Někteří s sebou přinesli transparenty s nápisy "Kdyby byla planeta banka, už by ji politici zachránili","Chceme změnu, ale ne klimatickou" nebo "Naše budoucnost je ve vašich rukou". Po přečtení požadavků, které organizátoři stávky vznesli vůči české vládě a vedení českých univerzit, shromáždění lidé provolávali hesla jako "Konec uhlí!" či "Klimatickou spravedlnost!".

Z náměstí před pražským Rudolfinem se studenti rozešli na své fakulty, kde pořádají besedy, přednášky, promítání či workshopy. Věnovat se budou například klimatickým změnám, energetické chudobě, sociálním nerovnostem a transformaci uhelných regionů v Česku. Program je v tomto týdnu v Praze připraven například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (UK), Fakultě sociálních věd UK, Fakultě humanitních studií UK či na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Zapojeny jsou rovněž některé další fakulty na UK, Akademie výtvarných umění, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění a Divadelní fakulta Akademie múzických umění.

Na některých fakultách chtějí stávkující vysokoškoláci i přespávat. O konkrétní podobě stávky se budou organizátoři domlouvat s lidmi, kteří se stávky zúčastní. Setkávat se budou denně na plénech. Ve čtvrtek 17. listopadu, kdy si republika připomíná sametovou revoluci, by měla stávka vyvrcholit průvodem.

Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

“Všichni víme, že je potřeba především zavřít uhelné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji energie. Tato transformace musí být spravedlivá a nesmí dopadnout na pracující a nejzranitelnější skupiny obyvatel," uvedla zástupkyně studentů Anežka Lindaurová.

Po univerzitách jejich studenti požadují, aby mimo jiné přistoupily k zateplení budov, začaly snižovat spotřebu energií a začaly budovat vlastní kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Stávkující vysokoškoláci také volají po důstojném a adekvátním finančním ohodnocení doktorandů a dalších zaměstnanců na univerzitách.

Studenti zdůrazňují, že stávka nesměřuje proti vedení či zaměstnancům fakult. Akce podle nich není primárně snahou o narušení běžného chodu škol.

Studenti fakulty sociálních studií stávkují, dostali se do uzavřeného atria

Studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zahájili dnes dopoledne v atriu budovy v Joštově ulici okupační stávku za klima. Děkan Stanislav Balík sice atrium nechal uzavřít, během dopoledne však někdo prostor otevřel a studenti se tam přesunuli ze suterénních prostor, kde si před tím vytvořili nouzové zázemí, včetně karimatek, polštářů či lůžkovin.

Balík se studenty v minulých dnech vyjednával, chtěl jim umožnit protest i kulturní program v atriu, ovšem pouze přes den, nikoli v noci. Studenti ale pokládali přespávání za podstatnou část svého protestu.

V e-mailu adresovaném studentům argumentoval Balík bezpečností a ochranou zdraví a majetku. Ráno tak studenti našli atrium uzamčené, což se ale dopoledne změnilo. Kdo prostor otevřel, není jasné, stávkující studenti tou dobou byli ve suterénu a radili se o dalším postupu.

Na fakultu dnes studenti přišli s transparenty jako "Nerůst", "Vystoupit z Energetické charty" nebo "Pohodu všem". Chtějí přimět vládu k větší aktivitě tváří v tvář výzvám spojeným s globálním oteplováním a změnou klimatu.

Balík v obecné rovině v e-mailu studentům vyjádřil pochopení pro cíle stávky, měl ale výhrady k formě. "Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí. V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody (především 1968 a 1989) považuji za zcela nepřijatelné zneužívání obou termínů – 'okupační stávka' v současné situaci," napsal děkan.

Stávka za klima se ode dneška koná také v Praze, stejně jako na dalších školách v Brně. Připojili se studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického a Janáčkovy akademie múzických umění. Připravili semináře, promítání či tematické diskuse a kulturní akce.