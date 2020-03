Na Negrelliho viaduktu dnes začnou zatěžkávací zkoušky

Praha - Rekonstruovaný Negrelliho viadukt v Praze čekají od dnešního odpoledne zatěžkávací zkoušky. Ty by měly prověřit spolehlivost nosné konstrukce při mezním stavu použitelnosti, a to na třech mostních objektech. Dnes o tom informovala Správa železnic. Negrelliho viadukt, který je součástí připravované trati na letiště, by pro dopravu měl být otevřen 1. června.

Zátěžový test, který provede Kloknerův ústav, by měl prověřit část vedoucí od Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží, dále most přes Křižíkovu ulici a také úsek mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská. Pro měření se použije zatížení dvěma až šesti vozíky, z nichž každý bude vážit 62 tun. Sledovat se bude například průhyb ocelových nosníků, rozevření spár nebo sednutí spodní stavby. Zkouška skončí 29. března v dopoledních hodinách.

V současnosti se na viaduktu pracuje na instalaci kabeláže a zabezpečovacího zařízení, do konce dubna budou pokračovat práce na trakčním vedení.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu, začala před třemi lety. Podle Správy železnic opravy přispěje ke zvýšení plynulosti provozu a umožní zvýšit počet vypravovaných vlaků. Po svém červnovém otevření bude viadukt první dokončeným úsekem trati na letiště.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisovi Negrellim.