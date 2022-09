Na MS v silniční cyklistice se vedle Štybara představí i zkušená Nash

Praha - V nominaci českého týmu na mistrovství světa v silniční cyklistice je 15 reprezentantů. Jsou mezi nimi i Zdeněk Štybar nebo Kateřina Nash, bývalá úspěšná bikerka a cyklokrosařka. Šampionát začne v neděli v australském Wollongongu, tým odletí do dějiště dnes v podvečer.

"Myslím, že máme hodně vyvážený tým a můžeme myslet na úspěch skoro ve všech kategoriích. Nechci dopředu slibovat medaile, ale v některých kategoriích budeme mít ty nejvyšší ambice oprávněně," prohlásil trenér René Andrle, jenž roli reprezentačního kouče zastává dočasně poté, co se rozhodl skončit Tomáš Konečný.

Mezi mužskou elitou dostanou prostor loni na MS sedmý Štybar, Jan Hirt a Michael Kukrle. V závodu žen Tereza Neumanová a trochu překvapivě čtyřiačtyřicetiletá Nash. Všichni se zúčastní jen silničního závodu, v časovkách elitních kategorií nikdo z Čechů tentokrát startovat nebude.

"Štybar se celý rok pral s formou, ale je neskutečně namotivovaný. Pořád ještě nemá smlouvu na příští rok a chce se ukázat v tom nejlepším světle. Na šampionát se poctivě chystal, jezdil sedmihodinové tréninky. Těžký klasikářský okruh mu navíc určitě bude sedět," řekl Andrle. "Hirt i Kukrle jsou taky zkušení borci. Jsme trošku limitování tím, že můžeme postavit jen tři lidi, ale silniční závod elity je vždycky loterie a stát se může cokoliv,“ dodal.

Neumanová jela před MS jako generálku ženskou Vueltu a v poslední etapě se blýskla sedmým místem. Nash sice v minulosti sbírala úspěchy hlavně jako bikerka a cyklokrosařka a má několik medailí z vrcholných akcí v terénu, ale v poslední době se v USA, kde žije, věnuje i gravel závodům a trénuje na silnici.

Velký potenciál vidí Andrle v juniorech a třiadvacítce. "Mezi juniory máme neskutečně silný tým pro silniční závod, Telecký i Novák jsou navíc i výborní časovkáři. Ve třiadvacítce patří Vacek k velkým favoritům v časovce a hned na několik karet to můžeme hrát v silničním závodě. Kdyby došlo na spurt, největší šance má Bittner, ale uvidíme až podle vývoje závodu," přemítal Andrle.

Medailová umístění nepovažuje za nereálná. "Je to mistrovství světa, což jsou hodně specifické závody na konci sezony. A taky je to v Austrálii. Záleží, jak se kdo zvládne aklimatizovat. Někomu to může sednout, jinému zase ne. Tohle teď nedokážeme odhadnout. Ale věřím, že to všichni zvládnou a já osobně budu považovat každý výsledek do desátého místa za úspěch,“ doplnil Andrle.

Nominace českých cyklistů na MS v Austrálii: Muži, elite: Zdeněk Štybar, Jan Hirt, Michael Kukrle (všichni silniční závod). Ženy, elite: Tereza Neumanová, Kateřina Nash (obě silniční závod). Muži do 23 let: Mathias Vacek (časovka a silniční závod), Pavel Bittner, Petr Kelemen, Jakub Ťoupalík (všichni silniční závod). Junioři: Pavel Novák, Štěpán Telecký (oba časovka a silniční závod), Milan Kadlec, Martin Bárta (oba silniční závod). Juniorky: Eliška Kvasničková (časovka a silniční závod), Julia Kopecky (silniční závod).