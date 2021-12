Na MS v krátkém bazénu bude největší český tahák se Seemanovou hned první den

Abú Zabí/Praha - Ve čtvrtek začne v Abú Zabí mistrovství světa v krátkém bazénu a hned úvodní den nabídne z českého pohledu nejzajímavější disciplínu 200 metrů volný způsob s Barborou Seemanovou. Mistryně Evropy z dlouhého a stříbrná medailistka z nedávného ME v krátkém bazénu se pokusí postoupit do druhého světového finále v sezoně. Na olympijských hrách skončila elitní česká kraulařka na své hlavní trati šestá.

Program, v němž začíná nejdůležitějším závodem, se Seemanové zamlouvá. "Jsem spokojená, že to tak je. Že se mohu soustředit na to a ostatní starty tam jsou za odměnu," pochvalovala si na nedávné tiskové konferenci jednadvacetiletá plavkyně.

V krátkém bazénu se bojovalo o světové medaile naposledy před třemi lety, kdy byla Seemanová osmá na dvoustovce a šestá na stovce. Na rozdíl od jiných vrcholných akcí bude bojovat o postup do finále hned v rozplavbě. Má šestý čas z přihlášených závodnic, mezi nimiž je největší hvězdou stříbrná olympijská medailistka Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu. Nechybějí ani silné Evropanky jako bronzová medailistka z ME v dlouhém bazénu v Budapešti Freya Andersonová z Británie a Nizozemka Marrit Steenbergenová, jediná přemožitelka Seemanové z ME v krátkém bazénu.

První závodní den se do akce ve Spojených arabských emirátech dostane devět z deseti českých plavců, kteří jsou v reprezentačním týmu na tomto šampionátu. Bude mezi nimi poslední česká medailistka Simona Kubová, která v roce 2012 získala bronz na 100 metrů znak na MS v Istanbulu. Stejná disciplína ji čeká ve čtvrtek. Na šampionát přijela povzbuzená triumfem v International Swimming League s týmem Energy Standard. Představí se také kraulař Jan Micka a znakař Jan Čejka, kteří z různých důvodů chyběli na evropském šampionátu.

Šampionát se měl v Abú Zabí uskutečnit loni, ale pandemie koronaviru si vynutila roční odklad. Na posledním MS v roce 2018 v Číně byla nejlepšími českými umístěními šestá místa Seemanové na stovce a Micky v závodě na 1500 metrů. Vedle devět let starého bronzu Kubové získalo Česko v historii světových šampionátů už jen dvě medaile, stříbrné kovy Ilony Hlaváčkové a Květoslava Svobody z roku 2002.