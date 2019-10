Na Meeting Pointu se podnikatelé potkají s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

Na 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně čekají návštěvníky v druhém říjnovém týdnu dvě premiéry. Hned třináct státních institucí bude poprvé soustředěno do jedné společné expozice. A zahraničním hostům se ČR představí pod novou značkou Země pro budoucnost.

Součástí programu veletrhu bude tradiční Meeting Point, kde mohou podnikatelé na jednom místě osobně konzultovat s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

Hlavní téma letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV) je Průmysl 4.0 a digitální továrna. Téma se ideálně potkalo s oficiálním uvedením nové značky Czech Republic: The Country For The Future, pod níž chce naše země od nynějška před světem budovat svou image.

Letos se očekává více než 1600 vystavovatelů. Z toho zhruba polovina by měli být zástupci českých firem, kteří budou moci na konkrétních technologiích demonstrovat, že český průmysl má k budoucnosti a Průmyslu 4.0 dobře nakročeno.

V tomto roce čeká vystavovatele i ostatní návštěvníky, kterých bývá na MSV každoročně více než 80 tisíc, ještě další novinka. Celkem třináct českých státních institucí podporujících podnikatele se poprvé představí v jedné společné expozici. Ta i v názvu využije už zmíněného brandu a zájemci ji najdou v pavilonu Z pod názvem „Česká národní expozice: The Country For The Future“. Na jednom místě budou mít české firmy možnost využít služeb všech přítomných institucí a budou se na ně moci obrátit s dotazy ke kterékoli fázi podnikání – od inovativního nápadu přes jeho realizaci až po export technologií do zahraničí. Česká národní expozice na MSV vyrostla na myšlence vládní strategie, která chce Českou republiku na základě jejího ekonomického potenciálu a vyspělého průmyslu vynést do roku 2030 mezi evropské inovační lídry.

Na společné národní expozici v pavilonu Z se bude po celou dobu veletrhu konat pestrý doprovodný program zahrnující semináře, workshopy a panelové diskuse. Stěžejní akcí CzechTrade bude tradiční Meeting Point, kde firmy mohou konzultovat své konkrétní exportní záměry s řediteli vybraných dvaceti zahraničních kanceláří CzechTrade. Akce se uskuteční po celý den ve středu 9. října přímo ve společných prostorách národní expozice.

Více na www.czechtrade.cz