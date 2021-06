Na ME kanoistů bude hlavní českou nadějí Fuksa

Poznaň/Praha - Martin Fuksa bude největší českou nadějí na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v Poznani. Elitní kanoista tam bude závodit jako jediný z českých olympioniků. Jeho mladší bratr Petr Fuksa se chystá na ME do 23 let, které bude v Poznani za tři týdny, kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf dali přednost přípravě na olympijské hry v Tokiu. Na nádrži Malta bude reprezentovat 18 českých závodníků a závodnic.

Poznaň je náhradním dějištěm za Duisburg, který se v dubnu pořadatelství vzdal, protože německé úřady takto velkou akci v současné koronavirové situaci nepovolily. Rychlostní kanoisté mají první samostatný evropský šampionát od Bělehradu 2018. V roce 2019 byla kanoistika součástí Evropských her a loni se nepodařilo šampionát v Rumunsku uspořádat, i když byl kvůli covidu přeložen z června na říjen.

Na poslední velký mezinárodní závod před olympiádou se přihlásilo více než 600 závodníků z 35 zemí. Většina týmů přijela v plné síle, ale třeba Španělé nechali olympioniky doma. "Evropský šampionát je posledním testem před olympijskými hrami. Tradičně bude chtít uspět Martin Fuksa. Pro všechny závodníky je to příležitost zazávodit si a získat další zkušenosti v mezinárodní konkurenci, což nám v posledních měsících chybělo. Konkurence je zde vysoká a z evropské elity chybí jen zlomek závodníků," řekl reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Fuksa při absenci svého bratra přišel o start na deblkanoi, takže se na singlu vedle olympijského kilometru představí také na pětistovce. Na obou tratích bude závodit mimo jiné s Němcem Conradem Scheibnerem, vítězem kilometrového závodu na Světovém poháru v Szegedu. Osminásobný evropský šampion Fuksa má na neolympijské pětistovce na kontinentálním šampionátu mimořádnou bilanci. Vyhrál ji šestkrát za sebou v letech 2013 až 2018, předloni na Evropských hrách na této distanci nestartoval.

V závodě na 500 metrů kajakářů může na evropský titul z roku 2017 navázat Jakub Zavřel, který před dvěma týdny vyhrál na Sibiři závod Světového poháru. Pojede také dvoustovku, na níž se neúspěšně snažil dodatečně kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu.

První společné mistrovství Evropy čeká v závodě na 500 metrů nově složený elitní čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Vilém Kukačka a Jan Vorel, který na silně obsazeném SP v Szegedu skončil pátý těsně za medailí. Špicar s Havlem vedle toho pojedou společně pětistovku i na deblkajaku. Jejich největším společným úspěchem byla před čtyřmi lety bronzová medaile na MS v Račicích na kilometru. Nejnabitější program z ženské části českého týmu budou mít kajakářka Anežka Paloudová, která pojede pětistovku na singlu, deblu i ve čtyřkajaku, a kanoistka Jana Zetek, kterou čekají závody na 200, 500 a 5000 metrů.

První finálové disciplíny se uskuteční v pátek, Fuksa by měl o medaile bojovat v sobotu na kilometru a v neděli na pětistovce.

Nominace českého týmu:

Muži:

K1 200 a 500 m: Jakub Zavřel, K2 200 m: Lukáš Nepraš, Zavřel, K2 500 m: Jakub Špicar, Daniel Havel, K4 500 m: Špicar, Havel, Vilém Kukačka, Jan Vorel, K2 1000 m: Josef Záhora, Jakub Stejskal, K1 5000 m: Pavel Davídek, C1 1000 a 500 m: Martin Fuksa, C2 500 m: Tomáš Janda, Filip Janda, C2 1000 m: Tomáš Janda, Jakub Březina, C1 5000 m: Březina.

Ženy:

K1 500 m: Anežka Paloudová, K2 500 m: Kateřina Zárubová, Paloudová, K4 500 m: Zárubová, Paloudová, Barbora Betlachová, Eliška Betlachová, K1 1000 m: Eliška Betlachová, C1 200, 500 a 5000 m: Jana Zetek.