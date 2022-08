Na ME bude rekordní výprava českých atletů, medailových adeptů je více než na MS

Mnichov/Praha - Rekordní výprava 53 českých atletů bude celý příští týden závodit na mistrovství Evropy v Mnichově. Nebude mezi nimi chybět oštěpař Jakub Vadlejch, který se třetím místem postaral o jedinou českou medaili na červencovém mistrovství světa. Tentokrát je medailových adeptů více. Hned v první den by mohl na cenný kov zaútočit koulař Tomáš Staněk. Po dvaceti letech od první velké mezinárodní akce se do Mnichova vrací světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Další oštěpařka Nikola Ogrodníková bude obhajovat stříbro z Berlína 2018.

Staněk po zranění koníku vynechal světový šampionát, kde by musel čelit fenomenálním Američanům v čele se světovým rekordmanem Ryanem Crouserem, a upřednostnil přípravu na ME. Forma elitního českého koulaře směrem k šampionátu v Mnichov rostla. Na mítinku v Lucembursku se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem a má nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů.

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk ještě žádnou medaili z venkovního šampionátu nemá. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici. Soutěž koulařů je na programu hned v úvodní den šampionátu, dopoledne kvalifikace a večer finále. "Jsem rád, že to mám na začátku. Nejsem tolik rád, že to je v jeden den, ale s tím musíme nějak poprat. Budu si muset hlídat to svoje a věřím, že když nebudu nic vymýšlet, budu v pohodě, tak že to dobře dopadne. Je třeba postoupit z kvalifikace a potom předvést co nejlepší výkon," uvedl na svazovém facebooku.

Hned v pondělí bude závodit také trojice českých maratonkyň včetně Moiry Stewartové, která letos překonala tuzemské rekordy na 10.000 metrů i v půlmaratonu. Na maratonu to bude její debut na vrcholné akci. "V Mnichově poběží mnohem zkušenější soupeřky, takže nemám představu, jaký čas bych mohla zaběhnout, bude záležet na počasí. Celou dobu se všichni báli velkého horka, ale podle předpovědi to vypadá, že by mohlo v pondělí pršet," uvedla v tiskové zprávě.

Naopak finále oštěpařů, o které by měl vedle Vadlejcha usilovat i druhý olympijský medailista z Tokia Vítězslav Veselý, se uskuteční až v neděli 21. srpna. Vadlejch po třetím místě na MS ukázal stabilní formu, když výkonem 86,68 metru jednoznačně vyhrál soutěž oštěpařů na mítinku Diamantové ligy v Chorzówě. Tam byla druhá dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková, která si vylepšila sezonní maximum na 62,29 metru. O čtyři dny později se jí ale nedařilo na mítinku v Monaku.

Mnichov, kde v roce 2002 vstoupila jako oštěpařka do velké atletiky, by mohl být její poslední vrcholnou akcí. V aktuální evropské konkurenci patří stejně jako osmá žena nedávného MS Ogrodníková do širšího okruhu kandidátek na medaile. Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka doufá, že Česko získá více než dva cenné kovy. "Pokud se dostanou do finále lidé jako Bára Špotáková, Nikola Ogrodníková, patnáctistovkařky, Lada Vondrová nebo i Radek Juška, tak tam už záleží na maličkostech. Já věřím, že se ty maličkosti sejdou u co nejvíce závodníků, a že přivezeme více než dvě medaile," přemítal.

Na mistrovství Evropy, které se po zrušení šampionátu v Paříži koná po čtyřleté pauze, nebudou chybět největší hvězdy evropské atletiky. Závodit se chystá všech deset Evropanů, kteří triumfovali na MS v Eugene. Jakob Ingebrigtsen chce na ME zopakovat double na 1500 a 5000 metrů z ME 2018. Jeho překvapivý přemožitel z patnáctistovky na MS Jake Wightman je tentokrát přihlášený na osmistovku. Po světovém titulu, který ozdobil světovým rekordem, touží po obhajobě evropského titulu tyčkař Armand Duplantis.

Jednoznačnou favoritkou závodu na 400 metrů překážek je vicemistryně světa Femke Bolová, jež chce vyhrát i hladkou čtvrtku. Na rekordní šestý evropský titul bude útočit chorvatská diskařka Sandra Perkovičová, která vyhrává ME od Barcelony 2010.