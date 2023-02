Na Malostranském náměstí připomíná odvahu Ukrajinců malba Amélie

Praha - Odvahu Ukrajinců, kteří se už rok brání invazi ruských vojsk, bude ode dneška po několik týdnů na Malostranském náměstí v Praze připomínat malba znázorňující ukrajinskou holčičku Amélii, jak stojí s kufrem v ruinách města. Dílo vytvořil a věnoval Poslanecké sněmovně přední český streetartový umělec Chemis. Velkoformátovou malbu dnes odhalili zástupci Sněmovny za účasti předsedkyně Markéty Pekarové Adamové a zástupce ukrajinského velvyslance Vitalije Usatyjea na balkonu sněmovního Paláce Smiřických s výhledem na Malostranské náměstí.

"Ukrajinci jsou odvážní, je to vidět každý den. A oni často na těch troskách stojí a mluví za to, aby Ukrajina byla svobodná," uvedl umělec. Malba ukazuje Amélii, kterou před rokem proslavily záběry, jak zpívá a dojímá tím dospělé v krytu. Podle umělce má dílo stejné téma jako zpěv dívky, a to ukázat, že Ukrajina stále žije.

Malá slavnost u Sněmovny byla jednou z celé řady akcí, které dnes po celém Česku připomenou, že přesně před rokem vpadla ruská vojska na Ukrajinu a zahájila zatím nekončící válečný konflikt. Některé pražské budovy včetně velvyslanectví několika zemí se už v noci rozsvítily v barvách ukrajinské vlajky. Hrůzy, které se na Ukrajině dějí, a zároveň solidaritu na druhé straně připomenula při odhalení díla Pekarová Adamová. Současně slíbila, že Česko bude těžce zkoušené zemi nadále pomáhat.

Chemis je jedním z nejvýznamnějších českých streetových umělců současnosti. Loni v březnu vytvořil v pražských Nuslích nástěnnou malbu s motivem holčičky schovávající se pod ukrajinskou vlajkou. V souvislosti se 100. výročím vzniku Československa vytvořil legendární malbu plačícího Masaryka na stěně kotelny u přírodovědecké fakulty v Olomouci.