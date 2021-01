Na Maciuchovou vzpomínají s úctou filmoví i divadelní kolegové

Praha - Všestrannou herečkou s nadáním pro divadlo, film, dabing i přednes byla podle jejích kolegů Hana Maciuchová. Oblíbená postava známá z mnoha televizních seriálů, z velkých i malých divadelních scén a zvukových nahrávek zemřela dnes po dlouhé a těžké nemoci ve věku 75 let.

"Co se dá říct, když umře báječná herečka, empatický kamarád a skvělá kolegyně? My jsme samozřejmě věděli, že je nemocná, a museli jsme nejen kvůli koronakrizi, ale i kvůli Haničce přerušit představení Harold a Maude, ve kterém excelovala. Bohužel už to diváci neuvidí, je mi to strašně líto," řekl ČTK ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer. Divadlo, kde Maciuchová hrála pět desítek let, ve středu připraví smuteční vitrínu s připomínkou jejího angažmá tak, aby hereččinu památku mohli v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru uctít všichni, kdo měli Hanu Maciuchovou rádi.

Herečka se často věnovala i čistě mluvenému slovu a práci pro rozhlas. "Paní Maciuchová byla skvělá v divadle i před filmovou kamerou. Zcela excelentní a výjimečná ale byla za rozhlasovým mikrofonem. Pro Český rozhlas vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí a nahrávek a navždy se nesmazatelně zapsala do vysílání našich stanic," sdělil dnes ČTK generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

"Rozhlas byl její velkou vášní i radostí a pro nás bylo velkou poctou i potěšením, že svou osobností zaštiťovala po několik let jako prezidentka také mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který Český rozhlas pořádá. V jednom z rozhovorů řekla, že cesta bez překážek nikam nevede. Sama jich v životě musela překonat mnoho a nikdy se nevzdala a nečekala, ´co na život navěsí osud´. Na její umění, životní sílu i vlídnost a milé setkávání s ní budeme v rozhlase vždy rádi i s obdivem vzpomínat," uvedl.

Televizní diváci si ji oblíbili například jako copatou Aničku z Krkonošských pohádek nebo noblesní Miriam, středoškolskou učitelku z Ulice, mezitím také jako podváděnou přísnou ženu z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města.

"S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o smrti paní Hany Maciuchové, která byla dlouhé roky jednou z nejvýraznějších tváří, a dovolím si říct, i ikonou seriálu Ulice," uvedla dnes za TV Nova Tereza Drtinová.

Náročný svět každodenního seriálu Hana Maciuchová před lety opustila a před kamerou se objevovala jen vzácně. Známá je i z filmových rolí, jednou z výrazných po roce 1989 byla v Samotářích Davida Ondříčka podle scénáře Petra Zelenky.

"Několikrát nás dal osud dohromady, úplně poprvé to bylo, když jsem jako úplně malé dítě hrál v seriálu Žena za pultem. Byl jsem obsazen, když mi bylo asi pět let let, a měl jsem tam kraťoučký dialogy s Hanou Maciuchovou. Hrozně se mi líbila už tenkrát, byla to úžasná herečka, úžasná žena a dovolil jsem si ji pak o několik let později oslovit (pro film Samotáři)," řekl dnes ČTK Ondříček.

Snímek natočený v roce 2000 dnes patří mezi kultovní díla porevoluční české kinematografie a hlášky z něj zlidověly. Jednu z nich, kterou pronáší matka hlavní hrdinky ztvárněná právě Maciuchovou, byla podle Ondříčka dílem samotné herečky. "Myslím, že to je od Petra (Zelenky) krásně napsané, ale myslím, že do věty: ´Vy ten život nežijete, vy ho jenom krájíte,´ to ´krájení´ tam dala právě paní Maciuchová," připomněl Ondříček slavnou mezigenerační scénu s výstupem matky a dcery.

Jednu z dalších hlavních rolích ve filmu hrál Jiří Macháček, pro kterého bylo setkání s Maciuchovou jen jedním natáčecím dnem. "Ale samozřejmě jsem ji viděl v několika hrách vinohradského divadla, takže vím, že byla úžasná herečka. Vzpomínám si na ni například jako na Roxanu ze hry Cyrano z Bergeracu, kde byla skvělá," řekl dnes ČTK.

"Kromě několika kolegů z produkce a herců, jejichž jména vůbec nechci říkat, se mi zdá, že většina štábu a hereckého obsazení už nás opustila. Já si to vždycky uvědomím znovu, když nás opustí další. A to je mi strašně líto. Hanka byla nesmírně milá, profesionální, nikdy si nehrála na žádnou hvězdu," řekl ČTK výkonný producent seriálu Nemocnice na kraji města a bývalý ředitel České televize Ivo Mathé.