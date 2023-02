Na Liberecku silně mrzne, na horských cestách na Hradecku je vrstva sněhu

Praha - V Libereckém kraji silně mrzne, na Jizerce klesly teploměry k minus 13,6 stupně Celsia. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, sůl ztrácí účinnost. Na nesolených horských silnicích v Královéhradeckém kraji leží vrstva sněhu krytá posypem. V Krkonoších má až deset cm. Na Rychnovsku hrozí námraza. V moravskoslezských horách by měli řidiči jezdit se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou holé a vymrzlé. Silnice 3.třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku je neprůjezdná kvůli ledovce. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou suché a sjízdné bez omezení.

Královéhradecký kraj

Na nesolených horských silnicích v Královéhradeckém kraji leží vrstva sněhu krytá posypem. V Krkonoších může být vrstva sněhu silná až deset centimetrů a místy může být zledovatělá. Na Rychnovsku by si řidiči měli dát pozor na námrazu, uvedli silničáři.

Teploty v Královéhradeckém kraji dnes ráno klesly na minus tři až minus sedm stupňů. Na hřebenech Krkonoš bylo až minus 12 stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách od minus tří do minus sedmi stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se vyjasnilo a silně mrzne, na Jizerce nad ránem klesly teploty k minus 13,6 stupně Celsia, i na dalších místech naměřili až minus 12. Silničáři doporučují opatrnost. Hlavní tahy jsou většinou holé a vlhké po chemickém posypu, při tak nízkých teplotách ale ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou namrzat. Tvořit se mohou i zmrazky z tajícího sněhu. Pozor by si měli dát řidiči hlavně na mostech.

Na Liberecku zatím zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice, silničáři ji uzavřeli v neděli večer poté, co tam řešili několik nehod. Komunikace vede chráněnou oblastí a nelze tam solit, velmi rychle se proto uklouzává a pro těžké nákladní vozy je nesjízdná. Řidiči kamionů musí na Raspenavu a Hejnice jezdit po silnici 13, která se udržuje chemicky. Uzavírka platí do odvolání.

Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, je zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou se tam tvořit vyjeté koleje. Obloha v Libereckém kraji je dnes jasná až polojasná, teploty se pohybují od minus čtyř do minus deseti stupňů. Podobné počasí vydrží podle meteorologů po celý den, teploty by ale měly vystoupat i ke třem a na jihu kraje až k pěti stupňům nad nulou. Na horách bude celý den mrznout, mrazivého počasí využívají ve střediscích k umělému zasněžování sjezdovek.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích v horských oblastech v Moravskoslezském kraji vybízejí silničáři řidiče k větší opatrnosti. Vozovky jsou holé a vymrzlé, ve vyšších polohách jsou místy zbytky rozbředlého sněhu a v úsecích ošetřovaných inertním materiálem zbytky sněhu kryté posypem. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je v Beskydech na Frýdecko-Místecku stále uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou až na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě často uzavřená.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji skoro jasno, přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytne sněhová přeháňka. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách bude mrznout.

Zlínský kraj

Silnice třetí třídy v kopcovitém terénu mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku zůstávala dnes ráno v délce 3,3 kilometru neprůjezdná kvůli ledovce. Silničáři ji v zimě neudržují. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji byly většinou holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji bylo dnes ráno většinou oblačno až polojasno bez srážek, na Kroměřížsku skoro jasno. Vál slabý vítr, na Vsetínsku se místy tvořily mlhy. Teploty se v regionu pohybovaly od minus sedmi do minus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, místy se přechodně může vyskytovat zvětšená oblačnost. Odpoledne očekávají meteorologové vyjasňování. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na dva až pět stupňů Celsia. Vát by měl slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.