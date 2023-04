Na Libavé se připravují ve třetím cyklu ukrajinští vojáci na bojové operace

Přáslavice (Olomoucko) - Střelbou z kulometů a samopalů i taktickým cvičením při operacích v bojových vozidlech pěchoty nabírá v těchto dnech zkušenosti ve vojenském újezdu Libavá několik set ukrajinských vojáků. Po návratu do své vlasti je využijí v boji proti ruské agresi. Jde již o třetí skupinu v pořadí, v Libavé zůstanou ještě v květnu. Výcvik ukrajinských vojáků se přitom paradoxně odehrává v místech, kde ještě před více než třemi desítkami let cvičila sovětská armáda, která prostory Libavé využívala po invazi vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa v roce 1968.

Výcvik ukrajinských vojáků na Libavé zabezpečuje téměř 300 vojáků ze 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic a ostatních útvarů armády. "Ukrajinský prapor zde podstupuje výcvik tak, aby dosáhl svých operačních schopností a byl schopen provádět jak ofenzivní tak defenzivní operace v prostředí vysoké bojové intenzity. My se jim snažíme vytvořit podmínky pro to, aby své nasazení v bojové činnosti zvládli co nejlépe," řekl novinářům velitel praporu Michal Voltr.

Do zhruba měsíčního výcviku na Libavé se zapojili především muži ve věku nad 45 let, jen zhruba pětina z nich má vojenské zkušenosti. I podle velitele Voltra je potřeba k nim přistupovat individuálně, poté vojáci přecházejí k další fázi výcviku v jednotlivých úrovních jednotky. "Máme velké zkušenosti s výcvikem vojáků jak vlastních, tak partnerů při nasazení v Iráku nebo v Afghánistánu. Byť tam byly operace především protipovstalecké, principy výcviku jsou stejné jak pro české, afghánské nebo ukrajinské vojáky," doplnil Voltr.

Podle velitele ukrajinského praporu je pomoc ze strany české armády významná, oceňuje především vysokou úroveň a dostatek praxe. "Na začátku měli vojáci obavy, že tím, že neznají řeč, nebudou vědět, jak to bude správně probíhat. Když sem přijeli, byli překvapení, pochopili, že je to jeden bratrský národ, jeden druhému rozumějí a dělají správnou věc," řekl ČTK velitel ukrajinského praporu.

Pod dohledem českých instruktorů nacvičují ukrajinští vojáci na jedné z libavských střelnic střelbu z kulometů, z pistolí, odstřelovacích pušek a jen o desítky metrů dál se ozývá typický zvuk protitankových střel, z pancéřovek RPG. O několik kilometrů dál v části Strážisko se zase naplno odehrává taktická činnost mechanizovaného družstva, za dohledu českých instruktorů brázdí ukrajinští vojáci zdejší pláně v bojových vozidlech pěchoty.

Poprvé přímo v terénu v bojových podmínkách cvičili tento týden ukrajinští vojáci také poskytování zdravotní pomoci raněným kolegům, atmosféru připomínající bojovou linii dokreslovaly zvuky z reproduktorů. Postarat se museli v polních podmínkách o dvě desítky zraněných. "Simulujeme tady střelná poranění, střepinová poranění, různé výbuchy a popáleniny, zranění typická pro boj. Máme tady dva lékaře, jinak jsou to lidé, kteří nemají se zdravotnickým vzděláním nic společného," řekla novinářům instruktorka výcviku.

Podle instruktorů výcviku jsou Ukrajinci velmi houževnatí a učí se rychle, oceňovali především jejich velké pokroky. Svou roli u nich hraje motivace. "Je pravdou, že pokud je někdo motivovaný bránit svou vlast, je to na výcviku vidět. U těchto vojáků ukrajinské armády vidím, že jsou odhodlaní bránit svou vlast a nebojí se nasadit svůj život," doplnil velitel 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, který má ve svém mottu heslo Statečně bojovat, svobodně žít.

Ukrajinští vojáci procházejí na základě rozhodnutí vlády výcvikem na Libavé ve třetím cyklu od začátku dubna. Účastní se ho asi 650 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, uvedlo na webu ministerstvo obrany. Dosud výcvikem prošlo téměř 1200 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, ambicí je připravit na českém území zhruba 4000 vojáků do konce letošního roku.