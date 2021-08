Na LFŠ v Uherském Hradišti má premiéru výstava ČTK Olympijské okamžiky

Uherské Hradiště - Nejzajímavější momenty z dějin československé a české účasti na olympijských hrách zachycuje venkovní výstava fotografií Olympijské okamžiky, kterou dnes na Letní filmové škole v Uherském Hradišti poprvé představila Česká tisková kancelář. Na 40 výstavních plochách je k vidění 155 fotografií českých a slovenských olympioniků. Většina snímků pochází z fotografického archivu národní tiskové agentury. Výstava bude v Uherském Hradišti instalována minimálně do poloviny září, poté má být k vidění v několika dalších městech.

Výstava zahrnuje známé fotografie olympijských vítězů i jejich snímky, které v době svého vzniku neplnily první stránky novin. "Chtěli jsme, aby tam byly nejen krásné a zajímavé fotografie, ale i příběhy, které jsou za tím úspěchem," řekl dnes při zahájení výstavy bývalý dlouholetý vedoucí sportovní redakce ČTK Ladislav Josef, který na přípravě expozice spolupracoval s šéfredaktorkou zpravodajství ČTK Radkou Matesovou Markovou a šéfredaktorem Fotobanky ČTK Petrem Mlchem.

Vystavené fotografie olympioniků proto doprovází zajímavé příběhy, které se k nim pojí. "Mě například zaujalo, že ve 30. letech si sportovci sami platili cestu na hry. Když třeba jeli do Los Angeles na olympiádu v době hospodářské krize, tak na vzpěrače se složili jeho kolegové z řad pražských strážníků, aby vůbec mohl jet. Vzpěrač Jaroslav Skobla tam pak vyhrál zlatou medaili," uvedl Josef.

Podle něj bylo z obrovského množství fotografií vítězných československých a českých olympioniků velmi těžké vybrat nejzajímavější snímky. "Doteď jsme měli 75 zlatých olympijských medailí. Teď tedy přibyly další čtyři a ještě dalších sedm medailí, takže pár panelů by se určitě hodilo přidat," podotkl. Výstava bude dodatečně doplněna o fotografie českých sportovců, kteří uspěli na letošní olympiádě v Tokiu. "Určitě se najde prostor minimálně na český střelecký double v trapu, zlaté kamarády Lukáše Krpálka a Jiřího Prskavce či první české olympijské zlato v tenisu," řekla Marková.

Josef zpravodajsky pokrýval šest olympiád a práce sportovního novináře se podle něj dramaticky změnila. "Poprvé jsem byl na olympiádě v Soulu v roce 1988 a jenom od té doby je to úplně jiná profese. Nebyl tehdy internet, nebyla digitální fotografie a nebyly laptopy. V podstatě se vše psalo do bloku," řekl Josef, podle kterého se výrazně zvýšily nároky na rychlost zpravodajství a zároveň přibyly olympijské disciplíny, takže zpravodajové jsou neustále v jednom kole.

Úspěchy i prohry českých sportovců na třech olympiádách obrazově zachytil fotoreportér ČTK Roman Vondrouš. "Slavnostním ceremoniálem to začíná, pak následují další dva týdny, kdy chodíme spát ve dvě v noci a vstáváme v šest hodin ráno. Je to taková skoro řehole, nicméně na druhou stranu to vyvažují velmi spontánní a silné zážitky, poněvadž fotografovat na olympiádě je pro každého fotografa čest," podotkl Vondrouš.