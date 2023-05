Na Letné už roste areál pro SP v lezení, Ondra bude mít velkou podporu blízkých

Praha - Na Letné už roste areál pro Světový pohár v boulderingu, který se zde uskuteční od 2. do 4. června. Největší domácí naděje Adam Ondra bude mít velkou podporu blízkých, pro rodinu a přátele obstaral sedmdesát vstupenek. Závod v Praze pro něj bude první soutěží v sezoně, která vyvrcholí srpnovým mistrovstvím světa.

Světový pohár se vrací do Česka po čtrnácti letech, v roce 2009 se závodilo v Brně v lezení na obtížnost. "Přípravy jsou hektické, chystáme se už od podzimu, práce je spousta. Máme dvě boulderové stěny, což je nadstandardní. Máme připravený i doprovodný program. Snaha je, aby diváci neměli hluchá místa," řekl novinářům předseda svazu Jan Bloudek.

Areál na Letenské pláni už je oplocený, rostou tam tribuna i pódia. "Stavěči nastupují už tuto neděli, aby měli pět dní na přípravu cest na všechna kola. Od pondělka navazuje ozvučení, osvětlení, výzdoba areálu," přiblížil projektový manažer závodu Jiří Fousek. Na páteční kvalifikace obou kategorií je vstup zdarma. Na sobotu i neděli, kdy se uskuteční semifinále a finále, je prodáno přibližně po 2500 vstupenkách.

Sedmdesát z nich obstaral Ondra, jenž má případné semifinále a finále v sobotu. "Těším se moc. Je to zároveň i můj první závod v sezoně vůbec, takže to je dvojnásobné natěšení se," řekl. Přípravu před sezonou nevěnoval jen boulderingu, ale také vytrvalosti, aby mohl uspět ve svém oblíbeném lezení na obtížnost. Kombinace těchto dvou disciplín bude v Paříži v olympijském programu a letošní MS bude první možností kvalifikace na hry.

Ondra je v boulderingu bronzovým medailistou z loňského mistrovství Evropy, ale s ambicemi pro Světový pohár je opatrný. "Pokud by to byl Světový pohár v obtížnosti, tak by jakékoliv jiné umístění než medaile bylo zklamání. Ale bouldering je specifická disciplína," poznamenal.

Do Česka se sjede kompletní světová špička. Češi mohou mít jako pořadatelé šestičlenné týmy, takže šanci vedle obvyklých účastníků elitního seriálu dostanou i další. Mezi ženami mají největší naděje Eliška Adamovská a Michaela Smetanová. Šéf svazu Bloudek nechce na české reprezentanty vytvářet tlak.

"Pro mě budou příjemné jakékoliv body, které se podaří získat. Pokud se podaří semifinále, bude to obrovský úspěch, a dál už je to loterie. Obrovsky záleží, jak je to postavené, jak to komu sedne. Navíc je potřeba brát v úvahu, že naši závodníci mají lepší výsledky v obtížnosti," řekl.