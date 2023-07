Na led vyjeli i hokejisté Pardubic, kteří budou hlavním favoritem

Pardubice - Hokejisté Pardubic, kteří budou v nadcházející sezoně hlavním favoritem na zisk extraligového titulu, zahájili dnes závěrečnou fázi přípravy na ledě před novou sezonou. Zpestřením pro tým vedený novým koučem Václav Varaďou bude účast v Lize mistrů. Dynamo si ji zajistilo jakožto vítěz základní části extraligy. Pardubice se pokusí sesadit z trůnu Třinec, kde Varaďa v minulosti úspěšně působil.

Hráči se na led těšili. "Je to zase něco jiného oproti tréninkům v létě a tomu drilu, který jsme zažili v červnu a v červenci. Jsme rádi, že jsme konečně na ledě, že jsme dostali puk a můžeme dělat to, co nás nejvíc baví. Člověk si jen musí zase zvyknout na ten pohyb. Je to něco jiného oproti běhu nebo nějaké činnosti v létě," uvedl v nahrávce pro média kapitán Patrik Poulíček.

"Chvilku trvá, než si tělo zvykne a člověk ten pohyb zkoordinuje. Musíme potrénovat kondici na ledě a herní kondici, která nás bude čekat v následujících měsících," doplnil Poulíček.

Mužstvo, které předchozí sezonu ukončilo v semifinále porážkou v rozhodujícím sedmém utkání proti pozdějšímu šampionu Třinci, posílil po minulé sezoně útočník Martin Kaut ze San Jose. "Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit zpátky do Dynama. Z mládeže znám i pana Varaďu, takže vím, že je to náročný a přísný trenér. Myslím, že přesně tohle potřebuji, abych se mohl zlepšovat. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem se do Pardubic vrátil," řekl již dříve Kaut.

První zápasovou konfrontací pro Dynamo bude ve čtvrtek 10. srpna v Chrudimi souboj proti pardubickému B-týmu. Dále už budou následovat duely výhradně proti zahraničním soupeřům.

"Těším se na to moc. Těším se na Ligu mistrů, která nám zpestří celou sezonu, kdy se budeme moct srovnávat s některými evropskými celky. Je to zase něco jiného, bude to mít jiný náboj, takže super. Celkově je program sezony nabitý, čeká nás v létě Dolomiten Cup, v prosinci Spengler Cup, který bude skvělý. Hodně jsme o tom slyšeli a jsme plní očekávání," prohlásil Poulíček.

Program přípravných zápasů a utkání v Lize mistrů:

Čtvrtek 10. srpna: HC Dynamo Pardubice B - HC Dynamo Pardubice (19:00, v Chrudimi),

sobota 19. srpna: HC Dynamo Pardubice - Augsburg Panther (20:00, Dolomiten Cup v Neumarktu),

neděle 20. srpna: HC Dynamo Pardubice - HC Davos/Rögle BK (15:45/20:00, finále nebo zápas o 3. místo na Dolomiten Cupu v Neumarktu).

čtvrtek 31. srpna: HC Dynamo Pardubice - Ilves Tampere (17:30, Liga mistrů),

neděle 3. září: Skelleftea AIK - HC Dynamo Pardubice (18:00, Liga mistrů),

čtvrtek 7. září: HC Dynamo Pardubice - Stavanger Oilers (18:00, Liga mistrů),

sobota 9. září: HC Dynamo Pardubice - ERC Ingolstadt (16:30, Liga mistrů),

úterý 10. října: HC Servette Ženeva - HC Dynamo Pardubice (19:45, Liga mistrů),

středa 18. října: Belfast Giants - HC Dynamo Pardubice (20:00, Liga mistrů).