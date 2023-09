Na Kubě bylo zatčeno 17 lidí kvůli verbování mužů do ruské armády

Havana - Na Kubě bylo zatčeno 17 lidí podezřelých ze členství ve skupině pašeráků lidí lákající mladé muže do ruské armády, s níž by se měli zapojit do bojů na Ukrajině. Informovaly o tom místní úřady. Vláda v Havaně dříve tento týden uvedla, že takovou síť rozkryla a že její členové působili na Kubě i v Rusku.

"V důsledku vyšetřování bylo zatím zatčeno 17 lidí, mezi nimi organizátoři fungující uvnitř sítě," cituje agentura Reuters Césara Rodrígueze z kubánského ministerstva vnitra. Ten řekl, že šéf skupiny spoléhal na dva lidi žijící na Kubě, kteří najímali Kubánce do bojů na Ukrajině na straně Ruska.

Jeden z prokurátorů uvedl, že lidem podezřelým ze zapojení do skupiny hrozí podle závažnosti trestných činů, kterých se dopustili, až 30leté vězení nebo dokonce doživotí či trest smrti. Potrestáni mohou být za pašování lidí, žoldnéřství nebo za nepřátelskou činnost vůči cizímu státu.

Reuters připomíná, že Rusko, které má s komunistickou Kubou dlouhodobě silné vazby, je důležitým cílem pro kubánské migranty odcházející z vlasti kvůli vleklé ekonomické krizi.

Ruský prezident Vladimir Putin loni podepsal dekret, který umožňuje cizincům, již vstoupí do ruské armády, získat občanství ve zrychleném režimu.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vláda v Havaně uvádí, že nestojí na žádné straně a odmítá, aby se její občané do konfliktu zapojovali jako žoldnéři. Válku na Ukrajině rozpoutanou loni v únoru Ruskem nicméně Havana tento týden označila za "vojenskou operaci", což je spojení používané Moskvou.