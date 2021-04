Na krizové ošetřovné získá nárok širší okruh lidí, Senát to schválil

Praha - Ošetřovné kvůli epidemii koronaviru budou moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se o děti kvůli zavření škol starají. Senát to dnes schválil beze změn tak, jak mu to doporučily jeho výbory. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by podle tvůrců poslanecké předlohy posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru, uvedli tvůrci poslanecké novely. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat, stojí ve zdůvodnění.

V minulosti hnutí SPD se stejným návrhem ve Sněmovně několikrát neuspělo. Vláda ANO a ČSSD ve svém stanovisku varovala v souvislosti s koronavirovou krizí před nárůstem kontaktů lidí z různých domácností. Nárok na ošetřovné by měli podle novely jen lidé z širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Předlohu podepsali vedle poslanců SPD zákonodárci Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Starostů.

Krizové ošetřovné bylo minulý týden jinou novelou zvýšeno na 80 procent redukovaného výdělku. Týká se jen rodičů, kteří by dostali více peněz zpětně od začátku března, kdy byly školy letos uzavřeny. Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu-19 uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března se zavřely prakticky všechny školy včetně mateřských. V dubnu začalo jejich opětovné postupné otevírání část žáků a studentů.