Na konci května bude v ČR asi 9430 případů covid-19, nyní 8770

Praha - Na konci května odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 9430 potvrzených případů covidu-19, dnes je 8770 nakažených. Plošné modely už podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška přestávají být vypovídající, protože hrozí spíš lokální ohniska a růst v Praze. V současné době je více než 100 nakažených na 100.000 obyvatel jen ve 13 okresech ze 76. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

"Jsme 14 dní po masivním uvolnění opatření 11. května. Situace epidemiologická nezaznamenává žádné negativní trendy, uvolnění se na křivce negativně neprojevila," řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Narůstá podle něj podíl vyléčených, který je přes 66 procent, klesá počet hospitalizovaných na současných 150 a klesá i podíl úmrtí. Podle prezentace je asi 3,5 procenta.

Problematická jsou podle ministra i zdravotnických statistiků lokální ohniska. Na Chebsku a Domažlicku se podle něj situace uklidnila. Teď je ohnisko na Karvinsku v Dole Darkov, kde je 132 nakažených horníků a jejich kontaktů. "Intenzivně se na tom pracuje, je to lokalizováno. I řešení je lokální, nikoliv plošné," dodal ministr.

Na konci května bude v ČR asi 9430 případů covid-19

22.05.2020, 16:40, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové nebylo při trasování horníků v dole možné využít nástroje chytré karantény založené na datech z mobilních telefonů. "Nicméně doly mají svoje systémy, vidí horníky, kde se nacházejí, ze svých bezpečnostních důvodů," uvedla. Chytrá karanténa se ale využívá pro dohledání dalších kontaktů horníků mimo zaměstnání.

"Někdy je to zbytečné, někdo nedá souhlas nebo nemá chytrý mobilní telefon. Těžko se dá říct, že je to 100 procent. Tam, kde je to použitelné a je to vhodné, tak to kolegové používají," uvedla Rážová.

Problematická je také situace v Praze, kde je podle Vojtěcha několik menších ohnisek a nemoc se přenáší v komunitě. "Je to signál pro občany Prahy, aby dodržovali nastavená hygienická pravidla," uvedl. Podle Rážové bylo ohnisko související s distribučním skladem, kde bylo 35 nakažených a nákaza se šířila také v ubytovnách nebo na kolejích.

Stejně jako plošné predikce podle Duška není přesné ani jedno reprodukční číslo pro celou ČR. Udává průměrný počet lidí, které dál nakazí jeden pozitivně testovaný na covid-19. Bez Prahy a Karvinska by pro ČR bylo podle Duška asi 0,8 a samostatně v Praze je 1,13. Průměr pro celou zemi tak je asi 1,08. "Ohniska táhnou situaci v celé republice nahoru," dodal. Je podle něj proto třeba podchytávat lokální šíření.

Seniorů nad 65 let je podle Duška mezi nakaženými pětina, 11 procent je starších 75 let. Hospitalizovaných celkem bylo asi 1300. Za květen podle něj přibylo celkem 940 nových pacientů, lidé nad 65 let tvořili 14 procent. Hospitalizováno bylo v květnu 124 lidí, vážných případů bylo 30. Mezi celkem 306 úmrtími souvisejícími s covidem-19 bylo podle ÚZIS přes 32 procent lidí starších 85 let, 35 procent ve věku 78 až 85 let, 23 procent nad 65 let a jen dvě procenta (šest osob) mladších 44 let.

Ministerstvo se chce zaměřovat na nemocnost covidem-19 v rizikových profesích. Kromě zdravotníků jde také například o pracovníky v gastronomii, u nichž se nemoc projevila častěji. Nejvíc bylo od začátku nakažených administrativních pracovníků a zdravotních sester (přes 400). Lékařů se nakazilo 186, učitelů 185. Pendlerů bylo nakažených podle statistik k 20. květnu 20.

Pracovníků v gastronomii bylo nakaženo 112. Jejich počet rostl od 15. května, například v Praze několik dní poměrně výrazně. Podle ministerstva se ale pak nárůst zastavil. Zahrádky restaurací jsou otevřené od 11. května, od pondělí 25. května se otevřou i vnitřní prostory.