Na konci dubna bude podle odhadů v ČR 10.000 případů covid-19

Zleva ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho náměstek Roman Prymula, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý se 15. dubna 2020 v Praze zúčastnili tiskové konference ministerstva zdravotnictví a ÚZIS k průběžnému hodnocení vývoje onemocnění covid-19 a k výhledu do dalších týdnů. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10.000 pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Dál se počítá s tím, že seniorů mezi nimi bude asi 25 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude známý podle Duška asi za dva týdny. "Vedou se spekulace, jestli jsou bezpříznakoví stejně infekční jako ti, u kterých se příznaky projeví. Možná by to tak být nemuselo a nemoc šíří méně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Data do studie by se podle Duška měla začít sbírat v polovině příštího týdne, předtím chce studii představit veřejnosti na tiskové konferenci. "Bude na dobrovolnické bázi, lidé se podle věkových skupin budou moci k testování hlásit," řekl Dušek. Základním cílem je podle něj zjistit podíl lidí v populaci, kteří už se s nemocí setkali.

Podle Prymuly se budou používat takzvané rychlotesty, které ukazují akutní protilátky i protilátky vybudované po vyléčení. "Pokud budou ty akutní pozitivní, bude se dělat ještě PCR test z výtěru," doplnil. Další podrobnosti bude zjišťovat dotazník, u dlouhodobých protilátek se výzkumníci budou psát například na to, jestli se u nemocného objevily nějaké příznaky.

Druhou zásadní proměnnou jednotkou je reprodukční číslo, které uvádí průměrný počet lidí, které jeden nemocný nakazí. "Aktuálně směřujeme k reprodukčnímu číslu, které je rovno jedné," uvedl Dušek. Podle něj by to mohlo být i méně než jedna, což by předznamenávalo už ústup epidemie, ale data z Velikonoc nebyla kvůli nižšímu počtu testů zohledněna.

Podle Prymuly zatím není jasné, jak silná vzniká po prodělání nemoci imunita. Zřejmě mladší a zdravější lidé s lehčím průběhem nemoci získávají jen slabou protilátkovou imunitu, uvedl.

ÚZIS odhady vývoje epidemie postupně zpřesňuje. Týden před koncem března předvídal, že v polovině dubna bude v ČR asi 8000 případů. Odhad z 1. dubna hovořil o 5600, což se potvrdilo. Před týdnem byl optimistický scénář 6300 případů. K dnešnímu ránu bylo laboratorně potvrzeno 6141 nových případů.

Na konci dubna mělo být podle prvních březnových odhadů celkově nakažených asi 14.200, před týdnem statistici prezentovali odhad asi 10.600. Minulý týden statistici uvedli, že nemocnice mají kapacitu pro zvládnutí i 45.000 nakažených, z nichž asi 13 procent bude potřebovat intenzivní péči.

Ani o Velikonocích nedocházelo podle Duška k nekontrolovanému šíření covid-19. Přesná data se ve statistice případů projeví zřejmě nejdříve za týden. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je zásadní, že nepřibývá lidí, kteří potřebují léčbu v nemocnici.

Prymula o víkendu uvedl, že považuje 400 nových případů za den za nárůst, při něm by nebylo možné dál zmírňovat opatření, která vláda jako ochranu před epidemií nařídila. Maximální růst byl zatím 27. března, kdy přibylo 373 případů, a 3. dubna s 332 případy.

"Dobrým signálem je, že v úterý bylo nově odhaleno 82 případů a testů bylo více než 5000," řekl Dušek. Kolem osmi desítek nových případů bylo odhaleno také každý den o velikonočních svátcích, podle Duška to bylo dané i nižším počtem testovaných.

"Vidíme poměrně přesně, že nedochází k nárůstu počtu v rizikových skupinách a nepozorujeme žádné výrazné změny v počtu a charakteristikách nemocných, kteří museli být hospitalizovaní," uvedl Dušek.

Vojtěch: ČR má pandemii pod kontrolou, nemocnice situaci zvládly

Česko má podle ministra Vojtěcha i nadále pandemii koronaviru pod kontrolou, podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření nemoci covid-19, zdravotnický systém zvládá péči o nakažené včetně těžkých případů. Díky tomu může stát postupně uvolňovat plošná opatření, která od poloviny března paralyzují každodenní aktivity i ekonomiku, a zdravotnictví může začít obnovit běžnou péči o další pacienty. Efektivnější boj s nemocí má pomoci takzvaná chytrá karanténa, která má v celé zemi naplno fungovat od 1. května, uvedl náměstek Prymula.

Důležité podle Vojtěcha bude, jak se bude epidemii vyvíjet v následujících dvou týdnech. "Nenechme se ale ukolébat," uvedl Vojtěch s tím, že o uplynulých Velikonocích se testovalo výrazně méně než v jiné dny. Lidé o svátcích méně chodili na odběry, laboratoře ale aspoň podle něj měly čas otestovat i starší vzorky. Za pozitivní považuje, že v úterý, první pracovní den po Velikonocích, počet testovaných stoupl na víc než 5800, zatímco v neděli i pondělí jich bylo jen kolem 3200.

Prymula upozornil na to, že na onemocnění covid-19 zatím neexituje efektivní léčba ani vakcína. Zastavit nekontrolované šíření a mít epidemii pod kontrolou se podle něj dá i nadále dodržováním protiepidemiologických opatření - tedy dodržovat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát na zvýšenou hygienu.

Chytrá karanténa má za pomoci moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů, umožnit urychlené zjišťování potenciálně nakažených koronavirem. Po nynějším testovacím provozu v několika krajích se má v celé zemi naostro rozjet podle Prymuly od května. Systém podle odborníků nahradí postupně rušená plošná restriktivní opatření.

"Máme pandemii pod kontrolou, zabránili jsme nekontrolovanému šíření, to platí stále. Situace je v tomto směru pozitivní," prohlásil Vojtěch. Za klíčové kritérium pro zvládání pandemie považuje, že nemocnice zvládají péči o pacienty s onemocněním covid-19 a počet hospitalizovaných se výrazně nemění. Nemocnice tak mohou obnovit péči o další nemocné, vykonávat odkládané operace i běžnou ambulantní péči. Část kapacity ale musí zůstat dál vyčleněna pro lidi s onemocněním covid-19.

V Česku se zatím nakazilo 6151 lidí, 163 pacientů zemřelo, uzdravilo se 676 nakažených. V nemocnicích bylo v úterý 427 lidí s covid-19, z toho 84 vyžadovalo intenzivní péči.

Srovnání odhadovaného počtu nakažených s reálným počtem:

Datum 30. března 8. dubna polovina dubna konec dubna Odhad ÚZIS (24. března) 3000 - 8000 14.200 Odhad ÚZIS (1. dubna) - - 5600 (optimistický) / 12.300 (pesimistický) 7200 / 30.000 Odhad ÚZIS (8. dubna) 6300 / 7700 8900/12.600 Odhad ÚZIS (15. dubna) - - - 10.000 Počet potvrzených případů 3308 5033 6141 -

zdroj: MZČR, ÚZIS