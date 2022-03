Na konci června skončí platnost starších bankovek, následně bude možná výměna

Praha - Platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999 skončí na konci června letošního roku. Další dva roky bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách bank a na všech sedmi územních zastoupeních České národní banky. Od 1. července 2024 pak bude možné bankovky vyměnit pouze u ČNB, a to neomezenou dobu. Vyplývá to z informací, které dnes ČNB zveřejnila na internetu.

Bankovky, které ČNB stahuje z oběhu, jsou rozpoznatelné především šířkou stříbřitého proužku, který protíná bankovku. Ten je úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. "Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky," upozornila dále banka.

S výjimkou bankovky v hodnotě 500 korun, pro kterou se nic nemění, tak zůstane po 30. červnu v oběhu pouze jeden platný vzor od každé hodnoty bankovky. "Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru, což přinese významné zjednodušení pro obyvatele České republiky a i pro zahraniční návštěvníky. Sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek ještě platné a zda se nejedná například o padělek," uvedla ČNB.

Banka starší vzory bankovek průběžně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování. "Do doby ukončení platnosti bankovek doporučujeme veřejnosti platit bankovkami jako obvykle, starší vzory jsou postupně nahrazovány novými," uvedla dále ČNB.

V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o tři procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 709 miliard zhruba na 728 miliard korun. Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 177,3 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.