Praha - V Praze 5 se na koalici domluvili Piráti a nezávislí, ODS a ANO. Strany podepsaly memorandum o budoucí koalici a nyní budou jednat o detailech. ČTK to sdělil lídr Pirátů a nezávislých Daniel Mazur (Piráti), který se na základě dohody má stát starostou. Jednání o podrobnostech by rád zakončil do měsíce. Koalice bude mít ve 43členném zastupitelstvu 34 hlasů.

Volby v Praze 5 vyhráli Piráti a nezávislí s 11 mandáty, druhá skončila ODS s devíti křesly, třetí TOP 09 se sedmi křesly a čtvrté ANO, které získalo rovněž sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostalo také STAN, které získalo šest mandátů, KDU-ČSL a nezávislí obsadili tři mandáty.

TOP 09, STAN a KDU-ČSL v úterý oznámily, že budou při vyjednávání postupovat společně. Se 16 mandáty by jim stačilo se domluvit s jakoukoliv ze zbylých čtyř stran, ty se však dohodly mezi sebou.

Strany nyní podle Mazura budou jednat o otázkách programu a cílech pro následující volební období. Dodal, že plánují pro vyjednávání využít zákonných lhůt, například faktu, že deset dnů od voleb se můžou strany proti výsledkům odvolat. "Nestanovili jsme si žádné datum, ale budeme se snažit být co nejrychlejší. Doufal bych, že do měsíce bude možno mít zastupitelstvo, na kterém se koalice ustaví," uvedl.

Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09). Zástupci Demokratů Jana Kasla šli do letošních voleb na kandidátce STAN.

Praha 5 má zhruba 85.000 obyvatel. Území městské části zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.