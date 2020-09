Na jižní Moravě přibylo za 2 dny víc případů covidu než za květen

Brno - V Jihomoravském kraji přibylo za první dva zářijové dny více lidí s nemocí covid-19 než za celý květen, kdy byl ještě nouzový stav. Jen za středu bylo kolem 80 nových případů. V tiskové zprávě to uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Podle ní je však výrazně méně lidí s nutností hospitalizace a převažují případy s mírnějšími příznaky nebo bezpříznakové. Od začátku pandemie k dnešnímu dni je na jihu Moravy skoro 1900 potvrzených případů.

Aktuálně je podle hygieniků hospitalizovaných více než 30 lidí. Z toho je šest případů vážných, deset středně vážných, 16 lehkých a jeden bezpříznakový. Nejvíce případů za středu přibylo na Hodonínsku, a to přes 30. Následuje Brno s více než 20 případy, desítka případů je na Brněnsku, jednotky na Vyškovsku, Blanensku a Znojemsku.

Nejvíce nemocných přibývá ve věku od 25 do 34 let a 45 až 54 let. "Počet případů v posledních týdnech akceleruje. S narůstajícími kapacitami testování narůstá počet zachycených pozitivních případů a s každým dalším rostou počty jejich kontaktů k dalším vyšetřením," uvedla Ciupek. Od září více testuje Fakultní nemocnice Brno, která rozšířila testování ze tří dnů na sedm dní v týdnu.

Od začátku pandemie zemřelo v kraji 25 lidí, byli v průměrném věku 76 let. V září není žádný případ úmrtí. Vyléčilo se skoro 1300 lidí.

Rekordní nárůst je i za celou Českou republiku, ve středu přibylo kolem 650 nových případů. V ČR je od začátku pandemie k dnešnímu dni 25.773 potvrzených případů nákazy koronavirem, z toho je kolem 170 hospitalizovaných. Celkem 425 lidí s nemocí zemřelo, 18.326 se vyléčilo.