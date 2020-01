Na Jizerce bylo pod minus 14 st., v Krkonoších hrozí náledí

Liberec - V Libereckém kraji se přes noc výrazně ochladilo, teploty ráno klesly až k minus sedmi stupňům. Na Jizerce v Jizerských horách klesla teplota pod minus 14 stupňů Celsia, u země tam naměřili i minus 19. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky jsou vlhké a místy se objevují mlhy, které mohou namrzat. Žádné vážné problémy na silnicích ale zatím podle policie hlášené nejsou. Ledovka a náledí hrozí v Krkonoších. Stále tam platí první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice, vyplynulo z ranního hlášení krkonošské horské služby.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a vlhké po chemickém posypu. Na mostech a v otevřených úsecích ale mohou namrzat a řidiči by tam měli být opatrní. Pozor by si měli dát motoristé také na silnicích nižších tříd, které se nesolí. Hlavně v horských oblastech na nich leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu, která může klouzat.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybovaly od minus sedmi do minus tří stupňů Celsia. Většinou je polojasno až zataženo, fouká jen slabý proměnlivý vítr. Zejména na Českolipsku se objevují mlhy. Teploty přes den vystoupají maximálně k pěti stupňům, na horách se udrží kolem nuly.

V Krkonoších hrozí ledovka a náledí. Stále tam platí první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice, vyplynulo z ranního hlášení krkonošské horské služby. U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno jasno, dva stupně pod nulou a okolo půl metru sněhu.

Při prvním lavinovém stupni z pětibodové stupnice jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají pouze ojediněle.

Na hřebenech Krkonoš je 20 až 50 centimetrů sněhu, při posledním sněžení připadlo na ledovou krustu asi pět centimetrů sněhu. Více ho je na závětrných svazích a žlabech, kde se mohou tvořit desky z navátého sněhu. "Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl v hlášení krkonošské horské služby Robert Dlouhý.

Podle předpovědi meteorologů by dnes v hradeckém kraji mělo být jasno, ojediněle mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi nulou až plus třemi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů nad nulou.

První stupeň lavinového nebezpečí vyhlásila krkonošská horská služba se sídlem ve Špindlerově Mlýně na české straně hor v současné zimní sezoně poprvé v pondělí 16. prosince a druhý 5. ledna. Z druhého na první kleslo lavinové nebezpečí v neděli 12. ledna.