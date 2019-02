Praha - V Libereckém kraji mrzne, na Jizerce v Jizerských horách klesly v noci teploty k minus 16,6 stupně Celsia. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. V hradeckém kraji je na vedlejších cestách ujetý sníh, který může být zledovatělý. V kraji hrozí mrznoucí mlhy, odpoledne na Trutnovsku i ledovka. Místy mohou namrzat i silnice na Uherskohradišťsku.

Královéhradecký kraj

Na vedlejších silnicích zůstává ve vyšších polohách ujetá vrstva sněhu, která může být i zledovatělá. Někde se mohou objevit mrznoucí mlhy, odpoledne na Trutnovsku hrozí ledovka. Ujetý sníh cesty pokrývá hlavně v Krkonoších a v Orlických horách. Teploty se ráno v kraji pohybovaly do minus šesti do minus deseti stupňů Celsia. ČTK to řekli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji oblačno až zataženo. Odpoledne se na většině území čeká déšť nebo déšť se sněhem. V polohách nad 600 metrů nad mořem by mělo sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, na horách má být až kolem plus dvou stupňů.

Liberecký kraj

Na Jizerce v Jizerských horách klesly v noci teploměry až k minus 16,6 stupně Celsia. Aktuálně už se ale otepluje. Teploty v kraji se pohybují od minus osmi do minus dvou stupňů. Silničáři přesto doporučují zvýšenou opatrnost.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou dnes ráno většinou jen holé a vlhké po chemickém ošetření. Pozor by si měli ale dávat motoristé v Jizerských horách a Krkonoších. Kvůli velkému množství sněhu jsou tam silnice zúžené, někde projede jen jedno auto. Vozovky navíc lemují až dvoumetrové mantinely zmrzlého sněhu, které brání ve výhledu. Na horských silnicích je většinou zledovatělá vrstva ujetého sněhu a bez zimní výbavy by motoristé do hor vůbec neměli vyjíždět.

V Libereckém kraji je dnes mrazivo, většinou je jasno či polojasno, místy je obloha oblačná. Teploty přes den vystoupají nejvýše ke třem stupňům Celsia. K večeru bude ale podle meteorologů přibývat oblačnosti, bude pršet a hrozí, že se na prochlazeném povrchu bude tvořit ledovka. Později má déšť přecházet ve sněžení nejprve na horách, postupně i v nižších polohách.

Olomoucký kraj

Většina silnic v kraji je holých a suchých, pouze ve vyšších polohách regionu leží na inertních cestách ujetá zledovatělá vrstva krytá posypem. Na Jesenicku je zvýšená opatrnost nutná i v nižších polohách, kde se místy tvoří na silnicích zmrazky. Viditelnost v kraji ztěžuje mlha, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na sníh v podobě ujeté zledovatělé vrstvy kryté posypem narazí řidiči ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka, ostatní silnice v kraji jsou již beze sněhu. Posyp prováděli silničáři na inertních cestách ve vyšších polohách Šternberska.

V Olomouckém kraji dnes ráno opět panují mrazivé teploty, na Přerovsku je deset a místy až 15 stupňů pod nulou, ve vyšších polohách Olomoucka teplota klesla k minus 12, deset stupňů pod nulou hlásí silničáři na Šumpersku.

Pardubický kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšší polohách je na vozovkách nižších tříd ujetý sníh. V okolí Lanškrouna zhoršuje viditelnost mlha a na silnicích zmrazky. Vyplývá to z údajů cestářů.

Na silnici I/11 přes Suchý vrch je zledovatělá vrstva sněhu. Cestáři komunikaci nesolí. V regionu Žamberka a Železných hor je na silnicích místy zledovatělá nebo ujetá vrstva sněhu.

Teploty klesly na minus 12 až dva stupně Celsia. Fouká slabý vítr. Většinou je polojasno.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd zůstává ujetá vrstva sněhu, je posypaná drtí. Solené hlavní tahy byly dnes ráno holé a vymrzlé. Viditelnost ale byla na většině území snížená kvůli mlze, řidiči by měli jezdit pomaleji, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený. V kraji byl k ránu až desetistupňový mráz.

Silničáři obnovovali posyp s více než 20 vozidly, podle dispečera to bylo hlavně z preventivních důvodů. Problémy v dopravě v noci nezaznamenali. Ujetý sníh je na vedlejších silnicích hlavně na Žďársku, Pelhřimovsku a na Havlíčkobrodsku.

Na Vysočině dnes podle meteorologů bude skoro jasno, později odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnost. Později večer může sněžit, ojediněle také padat déšť se sněhem, který by mohl namrzat. Odpolední teploty budou nejvýše mezi minus jedním až plus třemi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice na Uherskohradišťsku mohou dnes ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky na většině míst Zlínského kraje jsou holé, suché a vymrzlé. Ve vyšších polohách Vsetínska na nich leží uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až 15 centimetry, v některých úsecích se na nich vyskytují vyjeté ledové koleje, případně se vrstva mění na sněhovou kaši. I zde je při jízdě autem na místě opatrnost. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Osobní vozidla po ní projedou pouze se řetězy.

V kraji je převážně polojasno až jasno, místy se objevují mlhy a fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus 11 do minus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus pěti stupňů Celsia. Přes den bude skoro jasno až polojasno, zpočátku místy s mrznoucími mlhami a ojedinělou nízkou oblačností. Večer dojde k přibývání frontální oblačnosti. Vát bude slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, jehož rychlost může ve vyšších polohách v nárazech překonávat 50 kilometrů v hodině. Večer však zeslábne.