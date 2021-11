Na Jindřichohradecku jsou kolem malochovu s ptačí chřipkou dva velkochovy

České Budějovice - Veterináři potvrdili, že v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku byl vysoce patogenní typ ptačí chřipky H5N1. Vyhlásili proto ochranná pásma: v tříkilometrovém jsou dva velkochovy, kde je přes 100.000 ptáků. Porážka a zpracování zvířat z těchto chovů budou mít přísnější pravidla, řekl ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Ve Stráži nad Nežárkou utratili veterináři v sobotu 40 slepic a kohoutů. "Je to vysoce patogenní typ H5N1, který je bohužel přenosný na člověka. Budou dvě uzavřená pásma, první je tříkilometrové ochranné pásmo, druhé desetikilometrové dozoru. V ochranném pásmu máme dva velké komerční chovy, které budeme muset řešit v tom smyslu, že na porážce budou určitá opatření co se týče zpracování této drůbeže v potravinářském závodu. Co se týče pásma dozoru, tam máme devět velkých komerčních chovů," řekl Kouba.

Veterináři pošlou dnes všem dotčeným obcím nařízení s podmínkami, které musí splnit. Obce ve tříkilometrovém pásmu udělají soupis všech chovatelů. V obou pásmech se zpřísní přístup při přesunu drůbeže na jatka. "Když jde z pásma ochrany, budou daleko přísnější opatření. Drůbež se musí zvlášť porážet, potom označit alternativní značkou zdravotní nezávadnosti, to znamená, že veškeré maso z této drůbeže se může použít pouze do tepelně opracovaných výrobků, nesmí se prodat jako chlazená drůbež," řekl Kouba.

Jak dodal, podobná byla letos situace kolem kachen u ohniska ptačí chřipky v Blatné na Strakonicku či u ptáků na Královéhradecku. Všechna drůbež se musela porazit, zamrazit. "Teď se pod kontrolou pomalu zpracovává, to byly desítky tun masa," uvedl ředitel.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, přenáší se zejména trusem. Vysoce patogenní viry způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty, jak uvedl o víkendu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

V Evropě teď roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V ČR letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Podle Agrární komory ČR to může znamenat výpadky na trhu s kachnami. Kuřecího masa a vajec se výpadky zatím netýkají.

Naposled začátkem listopadu utratili veterináři drůbež na farmě v Rohozné na Jihlavsku, postižené ptačí chřipkou. Šlo hlavně o chovné husy a husy vykrmené na svátek svatého Martina. Na farmě bylo 5000 kusů drůbeže.