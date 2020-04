Na jihu Moravy padly čtyři teplotní rekordy, bylo -6,3 stupně

Brno - V noci na dnešek padly na území Jihomoravského kraje čtyři teplotní rekordy. Nejstarší teplotní rekord byl pokořen v Pohořelicích, a to z roku 1952. Dnes v noci meteorologové naměřili minus 6,2 stupně Celsia, v roce 1952 to bylo minus 4,8 stupňů. ČTK to řekl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Nejchladněji ale bylo na stanici Kobylí, kde meteorologové naměřili minus 6,3 stupně Celcia. Tam ale rekord pro tento den překonán nebyl.

Kromě Pohořelic meteorologové zaznamenali rekord i v Brodě nad Dyjí, a to minus 4,4 stupně Celsia. Dosud tam pro tento den platil rekord z roku 2005, kdy meteorologové na stanici naměřili minus 3,1 stupně Celsia.

Rekord z roku 1993 byl překonán na stanici v Troubsku, tehdy tam naměřili minus 1,7 stupně Celcia, v noci na dnešek to bylo minus 4,1 stupně Celsia. Také v Brně Žabovřeskách dnes padl rekord pro tento den z téhož roku. V roce 1993 tam naměřili minus 1,1 stupně Celsia, dnes minus 2,4 stupně Celsia.