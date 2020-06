Na jihu Čech začne v noci vydatně pršet, hladiny řek stoupnou

Praha - Na jihu Čech bude v noci na středu vydatně pršet. Podle meteorologů spadne za 24 hodin i přes 70 litrů vody na metr čtvereční. V povodí horní Vltavy až po nádrž Orlík v noci stoupnou hladiny většiny řek, nemělo by ale jít o přívalové povodně. Během středy by řeky měly překročit místy i druhý povodňový stupeň ze tří, čili stav pohotovosti. Menší toky by měly kulminovat ve středu během dne, Lužnice ve čtvrtek. Nejvyšší vzestup se předpokládá v povodí Blanice. Vyplývá to z výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro Jihočeský kraj a dva okresy Plzeňského kraje.

Podle meteorologů se voda v některých řekách může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stromy v podmáčené půdě mohou padat a voda může zaplavit i silnice. Lidé by se měli připravit na možný vznik povodně.

Pršet bude také ve středních Čechách a v kraji Vysočina, kde meteorologové očekávají 50 litrů vody za 24 hodin. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí tam platí od dnešních 18:00 do noci ze středy na čtvrtek. Opatrní by měli být zejména řidiči, protože lze očekávat vodu na vozovce.

Vzhledem k předpokládaným dešťům a vysokému nasycení povodí očekávají meteorologové vzestup hladin řek také v některých okresech Vysočiny, dále na Znojemsku, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Vyloučit tam nelze první povodňový stupeň, tedy bdělost. Některými okresy Olomouckého kraje, ale také Zlínským a Moravskoslezským krajem se ve středu mohou ojediněle přehnat bouřky, při kterých lze čekat přívalový déšť. Během krátké chvíle může napršet 30 litrů vody, rozvodnit se mohou malé toky. Nebezpečí mohou představovat také blesky.

Olomouckým krajem se už silná bouřka s následnou ničivou povodní prohnala v noci na pondělí, následky odstraňují tamní obyvatelé a hasiči zejména na Uničovsku a Šumpersku. Povodně mají jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z Šumvaldu. Po čtyřiasedmdesátileté seniorce z Oskavy na Šumpersku, pod kterou se utrhl břeh, policie stále pátrá.