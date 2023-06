Na Jihlavsku vznikl rekord, sjelo se 41 multikár, s jednou přijel herec Kaiser

Brtnice (Jihlavsko) - Na zámečku Příseka v Brtnici na Jihlavsku vznikl nový český rekord. Na jednom místě se setkalo nejvíc multikár v Česku, a to 41. S jednou přijel i herec Oldřich Kaiser, který se s ní objeví v připravované české komedii Zahradník. Žádný rekord spjatý s multikárami v ČR dosud neexistoval. Počet multikár se tak dostal do České knihy rekordů. ČTK to řekl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, jež spravuje databázi českých rekordů.

"Je to opravdu fandovství. Lidé s těmi multikárami v některých případech normálně pracují, někteří si je tuní, mají je nablýskané a je radost se na to podívat. Jak my všichni laici známe ty zelené multikáry, které leckde jezdí, tak to byl dnes samozřejmě převládající prvek. Ale kromě toho tady byly některé modré, šedé a potom asi tři nebo čtyři takové, že by člověk vůbec neřekl, že je to multikára. Měly jiný tvar. Zřejmě podomácku vyrobená karoserie, která byla původně taková, jak ji všichni známe, a někdo ji předělal," řekl Marek.

Hostem akce byl Oldřich Kaiser. V nové komedii Zahradník, kterou natočil režisér Jiří Havelka a která přijde do kin v roce 2024, jezdí s multikárou. Majitelé jiných vozů se s ním na srazu nadšeně fotili. "To je multikára, se kterou jsem jezdil, protože já jsem ji tomu filmu zapůjčil. Já s ní normálně jezdím. Koupil jsem si - už nevím, co to přesně bylo - mercedes nebo lamborghini, ale to jsem hned dal pryč a zůstala mi multikára. Nedám na ni dopustit, je to můj miláček," řekl s nadsázkou při akci Kaiser.

Sraz multikár se v Muzeu autíček na zámku Příseka odehrál letos poprvé. Příští rok ho chtějí organizátoři zopakovat a věří, že rekord překonají. Novinka to byla i pro zástupce Agentury Dobrý den. "Evidujeme řadu rekordů, které jsou spjaté se srazy malých motocyklů, motorek s přívěsem, také historické tatrovky. Ale multikáry, to bylo poprvé," řekl Marek.

Česká kniha rekordů vychází jednou za tři roky. Její sedmé vydání z listopadu 2021 obsahuje 1596 údajů, přes 2200 fotografií a 390 QR kódů s přístupem k videím z rekordních pokusů. Agentura sídlí v Pelhřimově, kde provozuje i Muzeum rekordů a kuriozit.