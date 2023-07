Na Ještědu vybudovali pro začínající cyklisty dvě tratě, dosud tam nebyla žádná

Liberec - Na Ještědu v Liberci u spodní stanice lanovky Skalka otevřeli dvě tratě s překážkami pro začínající cyklisty a rodiny s dětmi, každá má přes 200 metrů. Dosud nebyla na Ještědu žádná taková. V plánech provozovatele skiareálu je vybudovat sjezdovou trať lehké obtížnosti i z vrcholu kopce. ČTK o tom za skiareál Ještěd informoval Jakub Hanuš.

"My to vnímáme jako první krůček k rozšíření trailů směrem k rodinám s dětmi. Mojí osobní vizí je navázat na toto i v našem velkém bikeparku, kde bychom červenou a černou trasu, kterou máme, chtěli doplnit modrou nebo zelenou, takzvaný family trail," řekl Hanuš. Pro děti je podle něj nyní hodně náročné kopec s převýšením 600 metrů sjet dolů. "Když sem rodina s dítětem přijede, tak málokterá zvládne červenou trasu. Je to těžké, je to kamenité, technické," dodal. Na trail lehčí obtížnosti z vrcholu kopce má skiareál už zpracovanou studii proveditelnosti a nyní ho čeká jednání s Lesy ČR, zda bude možné ji vybudovat. Hanuš odhaduje, že pokud se s Lesy ČR dohodnou, trasa pro méně zdatné cyklisty by mohla být k dispozici za dva roky.

Dvě nově vybudované zkušební tratě, které jsou určené hlavně pro děti a začínající cyklisty, jsou přístupné bezplatně. Nachází se mezi konečnou tramvají a spodní stanicí sedačkové lanovky Skalka. Takzvaný flow trail tvoří na 230 metrech dlouhé hliněné trase kombinace devíti klopených zatáček a menších skoků. "Tak, aby se člověk naučil stability na kole a techniku jízdy v terénu," uvedl Hanuš. Ke zlepšení cyklistických dovednosti slouží druhá trať - 200 metrů dlouhá takzvaná skill zóna. "Máme tady tři dropy, to znamená tři skoky různých velikostí, a v závěru tratě je úsek vyskládaný kameny. Tomu se říká rock garden a slouží pro to, aby člověka, když překvapí v přírodě nějaká nerovnost, tak aby si s tím dovedl poradit," řekl Hanuš.

Vybudování dvou tratí pro začátečníky stálo zhruba milion korun, skiareál z toho ale platil podle Hanuše jen zhruba pětinu. "Nám se to podařilo zčásti postavit partnersky," dodal.