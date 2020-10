Na jednání s Babišem přijel náměstek FN v Brně Blatný

Praha - Na jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na úřad vlády přijel náměstek Fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný. Důvody schůzky s premiérem nechtěl pro přítomné novináře komentovat. Premiér na briefingu dopoledne řekl, že za ministra zdravotnictví Romana Prymulu, který by měl podle Babiše skončit, má dva možné kandidáty. Jeden z nich byl podle něj na cestě. Prymula později řekl, že sám neodstoupí.

Jan Blatný je dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s touto poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Dětská nemocnice Fakultní nemocnice v Brně.

Nabídku na ministerský post dostal také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. České televizi (ČT) ale řekl, že ji odmítl. Ve veřejném prostoru se spekulovalo rovněž o tom, že Prymulu by mohl nahradit exministr Miloslav Ludvík (ČSSD), který s podporou ANO neúspěšně kandidoval v říjnových volbách do Senátu. Ten podle ČT ale nabídku nedostal.

Deník Blesk dnes zveřejnil fotografie, na kterých Prymula bez roušky vychází z restaurace na Vyšehradě. Po něm z podniku odešel i šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Restaurace musí být kvůli epidemické situaci uzavřené. Babiš před polednem řekl, že očekává, že ministr odstoupí, nebo ho odvolá. Prymula na briefingu ministerstva, kde nebyly umožněny dotazy novinářů, řekl, že nepochybil a rezignovat nehodlá.

Média spekulují, že Prymulu nahradí náměstek nebo šéf nemocnice

Média spekulují o tom, že Romana Prymulu (za ANO) na postu ministra zdravotnictví nahradí některý jeho náměstek nebo někdo z ředitelů velkých nemocnic. Nejčastěji ve veřejném prostoru zaznívají jména náměstka pro zdravotní péči Aleksiho Šeda nebo exministra a šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Spekuluje se také o epidemiologovi Rastislavu Maďarovi, který byl v týmu bývalého ministra Adama Vojtěcha (za ANO) pro boj s epidemií. Nikdo z nich na dotaz ČTK, zda nabídku dostali a jak na ni reagovali neodpověděl. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že Prymulu odvolá, pokud sám neodstoupí. Důvodem byly informace deníku Blesk, který vyfotografoval ministra bez roušky, jak vychází z restaurace, které ale mají být podle vládních nařízení zavřené.

Šedo je náměstkem ministra pro zdravotní péči od začátku září, předtím působil jako děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsadil místo, které zůstalo volné po květnovém odchodu náměstka Prymuly na nově vytvořené místo zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví na úřadu vlády. Prymula musel opustit ministerstvo kvůli sporům s tehdejším ministrem Vojtěchem, který po náměstcích žádal bezpečnostní prověrku. Národní bezpečnostní úřad ji Prymulovi nevydal ani rok po podání žádosti.

Z ředitelů fakultních nemocnic České televizi potvrdil, že nabídku na ministerský post dostal, šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl, který ji ale odmítl. Už při zářijovém odchodu Vojtěcha, kterého pak nahradil právě Prymula, se spekulovalo o řediteli Fakultní nemocnice v Motole Miloslavu Ludvíkovi. Ten na podzim s podporou ANO a ČSSD kandidoval do Senátu, nebyl ale úspěšný. Ministrem zdravotnictví za ČSSD byl od prosince 2016 do prosince 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). S roční pauzou tak přes 20 let vede největší českou nemocnici v Motole.