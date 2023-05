Na ivančických Slavnostech chřestu a vína už se vařilo i z místního chřestu

Ivančice (Brněnsko) - Ivančické Slavnosti chřestu a vína letos přilákaly tisíce lidí z celé země na gastronomické a vinařské zážitky. Pořadatelům nahrálo počasí, protože se po dlouhé době dostaly teploty nad 20 stupňů Celsia a po deštivějších dnech svítilo slunce. Lidé si pochutnávali na pokrmech, které už jsou částečně z chřestu pěstovaného v Ivančicích, pro celé slavnosti by však v žádném případě nestačil, řekla ČTK za organizátory z Kulturního a informačního centra Ivančice Magdalena Černá.

Na Palackého náměstí tak bylo dnes velmi rušno. "Lidí je tolik, že by se nám hodilo, kdyby předci udělali náměstí větší. Počasí nám vyšlo, vždyť je to první den, kdy jde chodit bez zimní bundy," uvedla v nadsázce Černá s ohledem na letošní poměrně studené a vlhké jaro. Lidé měli na slavnostech na výběr z osmi stánků a food trucků, v nichž prezentovaly svoje jídla restaurace z jižní Moravy. Ochutnávat se mohl například chřestový krém, chřestové hranolky, špenátové palačinky s lososem a chřestem, burgery s chřestovým salátem, smažený chřest v pivním těstíčku a také různé dezerty. "Na slavnosti potřebujeme dvě tuny chřestu, který nám dodává pěstitel Český chřest z Mělnicka. Ivančické pole má pouze půl hektaru a dá se z něj sklidit 50 kilo chřestu denně," řekla Černá. Ke stánkům s jídlem se přidaly také stánky různých vinařství, většinou z nejbližšího okolí.

Kromě gastronomických zážitků lidé mohli sledovat kuchařské show a koncerty kapel jak pro děti, tak pro dospělé. "Dopoledne zpívala Fíha Tralala, odpoledne zahrál Xindl X a odpoledne bude hrát Tanja," vyjmenovala Černá. V neděli pojede do Ivančic také parní vlak z Brna, z dolního nádraží bude vyjíždět v 09:30 a 13:30, zpět se vrací v 11:01 a 17:00.

Chřest je plodina, která se pěstovala v Ivančicích už v dobách Rakouska-Uherska a vozila se odsud jako pochoutka do Vídně na císařský dvůr. Je to trvalka, která plodí zhruba 20 let. Na Ivančicku skončilo pěstování v 60. a 70. letech minulého století, komunistický režim se tvářil, že jde o buržoazní rostlinu.