Na inauguraci prezidenta Pavla byli pozváni i jeho příznivci

Praha - Inauguraci nového prezidenta Petra Pavla bude za týden ve čtvrtek přihlížet asi 800 hostů, budou mezi nimi i příznivci a podporovatelé z prezidentské kampaně. Další lidé dostali pozvánku na číši vína do Španělského sálu. Veřejnost bude moct sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. Část příchozích se dostane i do katedrály svatého Víta, kde se po inauguraci uskuteční modlitba a koncert České filharmonie. ČTK to řekla budoucí kancléřka prezidenta Jana Vohralíková. Vladislavský sál bude podle ní vyzdoben květinami vypěstovanými přímo ve sklenících Pražského hradu.

Na inauguraci bylo pozváno 800 lidí, z nich asi 600 tvoří poslanci, senátoři, soudci, rektoři, velvyslanci a další zástupci důležitých institucí a veřejného života. Pavel dostal k dispozici možnost pozvat 200 hostů. Pozvánku poslal podle Vohralíkové většinou podporovatelům, příznivcům nebo lidem, kteří mu pomáhali v kampani. Nevyloučila, že mezi pozvanými mohou být i sousedé Pavla z Černoučku, kde bydlí.

Slavnostní slib Pavel složí na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu, která začne ve 14:00, do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev.

Ceremoniál by měl trvat podle dřívějších informací asi 50 minut. Následovat bude ve Španělském sále slavnostní číše vína pro asi 2500 účastníků. V době, kdy se na ni budou lidé z Vladislavského sálu přesouvat, Pavel odejde s manželkou na balkón na třetím nádvoří pozdravit veřejnost. Tento okamžik bude podle Vohralíkové doprovázet několik překvapení.

První dáma následně odejde do Španělského sálu, prezident přejde k Matyášově bráně, kde na něj bude čekat náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Chceme tím vyjádřit, že pan prezident je zároveň vrchní velitel ozbrojených sil," poznamenala budoucí kancléřka. Řehka novému prezidentovi podá hlášení a doprovodí ho k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Cestu budou lemovat vojenské historické prapory. U sochy Pavel položí květiny. Následně bude mít možnost pozdravit se s lidmi.

Ve Španělském sále se opět připojí ke své ženě a pozdraví účastníky číše vína. Následovat bude vystoupení bývalých členů skupiny Spirituál kvintet. Zahrát by měli několik písní. Kytarista Jiří Holoubek ČTK tento týden řekl, že v plánu mají písně, které se zapsaly do povědomí lidí v roce 1989, jako jsou Za svou pravdou stát, Jednou budem dál a Až se k nám právo vrátí.

Slavnost na Pražském hradě zakončí kolem 18:00 ekumenická modlitba ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta za vlast a prezidenta. Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka. Podle mluvčího filharmonie Luďka Březiny vystoupí společně s Pražským filharmonickým sborem (PFS), kromě Te Deum zazní i státní hymna, Meditace na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka a část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka.

Pořadatelé nepředpokládají, že se do svatovítského chrámu vydají všichni hosté pozvaní do Španělského sálu. V 17:45 proto dostanou možnost se do katedrály dostat i lidé čekající na třetím hradním nádvoří. Ti, stejně jako veřejnost na Hradčanském náměstí, budou mít možnost celou slavnost sledovat na velkoplošných obrazovkách. "Veřejnost zveme, budeme moc rádi, když přijdou a užijou si slavnostní okamžik," řekla Vohralíková.