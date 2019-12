Hradec Králové - V Krkonoších a v Orlických horách v noci na dnešek slabě sněžilo. Na hřebenech Krkonoš napadlo deset centimetrů sněhu. Ve vyšších polohách Orlických horách ráno ležela na silnicích ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice v kraji byly po chemickém ošetření většinou mokré. Teploty na horách klesly k minus jednomu stupni Celsia. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů a horské služby v kraji.

Dnes by měla být v hradeckém kraji proměnlivá oblačnost s ojedinělými přeháňkami, které by mohly být v polohách nad 500 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Na horách se čekají sněhové přeháňky místy. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.